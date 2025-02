Израел порази позиции на "Хизбула" в Ливан

И зраелските въздушни сили са поразили позиции на шиитското движение „Хизбула“ в Ливан, съобщиха снощи Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА.

„Израелските въздушни сили нанесоха прецизен удар на ливанска територия по две военни цели, в които се намираше оръжие на „Хизбула“, което е нарушение на споразумението за примирие“, съобщиха военните в социалните мрежи.

„ЦАХАЛ продължава да действа за премахване на всяка заплаха за Израел и, както се предвижда в споразуменията за примирие, ще предотврати всеки опит да терористичната организация „Хизбула“ да натрупа отново сили“, се допълва в изявлението.

⭕ Israeli Airstrikes Hit Hezbollah Targets in Lebanon 🚨🇮🇱🇱🇧



✅ IDF strikes Hezbollah sites in Bekaa Valley, Baalbek & north of Litani River

✅ Israel says attacks respond to Hezbollah’s ceasefire violations

✅ Reports of significant casualties & civilian displacement

✅… pic.twitter.com/Nd8YTR68A9