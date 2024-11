Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" за трафик на оръжия

И зраел извърши въздушни удари по обекти на ливанската групировка „Хизбула“ за трафик на оръжия по протежение на сирийската граница с Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от Асошиейтед Прес.

Съоръженията на „Хизбула“ са станали мишена на Израел, тъй като са започнали отново дейност след скорошното им споразумение за прекратяване на огъня. Според израелската армия контрабандата на оръжие е нарушение на сделката.

Нито сирийските власти, нито активистите, които наблюдават конфликта в страната, са коментирали случая. „Хизбула“ също не коментира ударите, посочва АП.

Israel’s army has launched strikes inside Lebanon despite the terms of the ceasefire and is restricting people from returning to their homes in parts of the south.



