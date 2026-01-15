Свят

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

15 януари 2026, 07:51
М инистерството на финансите на САЩ удължи лиценза на ''Лукойл'' за продажба на чуждестранните му активи до 28 февруари. Документът беше публикуван на 14 януари от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията.

(*Във видеото: "Шеврон" и "Куантум Капитал Груп" с обща оферта за международните активи на "Лукойл")

Лицензът разрешава транзакции, свързани с преговори за "продажба, разпореждане или прехвърляне на Lukoil International GmbH“ и нейните активи. Преди това лицензът беше валиден до 17 януари.

Според документ, публикуван на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от отделно одобрение от OFAC.

През октомври Министерството на финансите на САЩ добави ''Лукойл'' и ''Роснефт'', както и 34 дъщерни дружества на тези компании, към нов пакет от американски санкции. На 4 декември ведомството разреши транзакции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на ''Лукойл'' извън Русия до 29 април 2026 г. Преди това този лиценз беше удължен до 13 декември.

Източник: Агенция "Фокус"    
