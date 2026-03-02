Свят

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

2 март 2026, 06:54
И зраелската армия заяви, че с убийството на върховния религиозен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е ликвидирано „цялото ръководство“ на това, което тя нарече иранска „ос на терора“, цитирана от ДПА.

„Ликвидирането на Али Хаменей представлява кулминация на продължително усилие за ликвидиране на висшето ръководство на иранската ос на терора“, се казва в изявление на армията, разпространено снощи.

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света.

В текста се споменава и Хасан Насралла – лидерът на „Хизбула“, убит през септември 2024 г. при израелски въздушен удар в предградие на Бейрут заедно с по-голямата част от ръководството на ливанската въоръжена групировка.

Споменат е и Яхия Синуар – лидерът на палестинската въоръжена организация „Хамас“ в ивицата Газа, който според израелската армия е бил убит в Рафах в южната част на ивицата Газа през октомври 2024 г.

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
29 снимки
Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей

Израелската армия изброява също Мохамед Дейф – командирът на военното крило на „Хамас“, както и по-голямата част от ръководството на военното крило на „Хамас“. Дейф бе убит през юли 2024 г. близо до Хан Юнис в южната част на ивицата Газа при израелски въздушен удар. При атаката загинаха десетки хора.

Мохамед Абдел Карим ал Гамари – убитият началник на генералния щаб на хусите в Йемен – също е посочен като представител на това, което Израел нарича „ос на терора“.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Ал Гамари бе „ликвидиран“ в резултат на израелски въздушен удар по ръководството на хусите в Йемен през август 2025 г., съобщи тогава армията.

В списъка фигурират и редица високопоставени ирански командири, включително Голам Али Рашид от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който бе убит в първия ден на Дванайсетдневната война през юни 2025 г. при израелско нападение в Техеран.

По време на този кратък конфликт Израел уби над 20 високопоставени военни, някои от тях – в домовете им, включително Али Рашид, началника на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамад Багери и командира на гвардейците Хосейн Салами.

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Израелска армия Али Хаменей Ос на терора Иран Хамас Хизбула Хуси Убийства на лидери Близък изток Дванадесетдневна война
По темата

Всичко от днес

