Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

И зраелската армия заяви, че с убийството на върховния религиозен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е ликвидирано „цялото ръководство“ на това, което тя нарече иранска „ос на терора“, цитирана от ДПА.

„Ликвидирането на Али Хаменей представлява кулминация на продължително усилие за ликвидиране на висшето ръководство на иранската ос на терора“, се казва в изявление на армията, разпространено снощи.

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света.

В текста се споменава и Хасан Насралла – лидерът на „Хизбула“, убит през септември 2024 г. при израелски въздушен удар в предградие на Бейрут заедно с по-голямата част от ръководството на ливанската въоръжена групировка.

Споменат е и Яхия Синуар – лидерът на палестинската въоръжена организация „Хамас“ в ивицата Газа, който според израелската армия е бил убит в Рафах в южната част на ивицата Газа през октомври 2024 г.

Израелската армия изброява също Мохамед Дейф – командирът на военното крило на „Хамас“, както и по-голямата част от ръководството на военното крило на „Хамас“. Дейф бе убит през юли 2024 г. близо до Хан Юнис в южната част на ивицата Газа при израелски въздушен удар. При атаката загинаха десетки хора.

Мохамед Абдел Карим ал Гамари – убитият началник на генералния щаб на хусите в Йемен – също е посочен като представител на това, което Израел нарича „ос на терора“.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Ал Гамари бе „ликвидиран“ в резултат на израелски въздушен удар по ръководството на хусите в Йемен през август 2025 г., съобщи тогава армията.

В списъка фигурират и редица високопоставени ирански командири, включително Голам Али Рашид от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който бе убит в първия ден на Дванайсетдневната война през юни 2025 г. при израелско нападение в Техеран.

По време на този кратък конфликт Израел уби над 20 високопоставени военни, някои от тях – в домовете им, включително Али Рашид, началника на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамад Багери и командира на гвардейците Хосейн Салами.

