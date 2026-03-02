Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Б ългари, живеещи и работещи в Близкия изток, описват как ежедневието им е белязано от засилващи се конфликти и политическа нестабилност, като споделят преживяванията и тревогите си сред нарастващото напрежение.

Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай

Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца заминават за почивка в Дубай, но вместо очакваната почивка, попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля.

Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.

„Вече се чувстваме в безопасност. През предните дни следвахме инструкциите на властите.Трябваше днес вечерта да си пътуваме съм София, но в събота сутрин, когато получихме първото известие от „Би Би Си” за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.

По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.

Ракети над Доха: Българка разказва за напрежението в Катар

​Напрежението в Близкия изток се усеща и в столицата на Катар. Българката Анна Каранова, която живее в Доха от пет години, разказа в ефира на NOVA , че за първи път е видяла ракети да прелитат над дома ѝ.

„Преди броени минути се чуха още два гърмежа. Имаше затишие от вчера сутринта, но към момента не знаем какво точно се случва“, заяви тя.

По думите ѝ властите в Доха са дали ясни инструкции – хората да останат по домовете си, да не излизат и да стоят далеч от прозорците. „Последните два дни от вкъщи директно виждах как свалят ракетите“, разказа Каранова.

Тя обясни, че жителите са получили предупреждения на мобилните си телефони да се приберат незабавно по домовете си. „Когато Израел удари Иран, бяхме инструктирани да следим само официални източници“, допълни тя.

По отношение на снабдяването с храни Анна Каранова посочи, че доставки има, но част от тях са били отложени. „Вчера ми се наложи да отида до магазина – улиците и търговските обекти бяха празни“, каза тя.

Училищата са преминали към онлайн обучение, а държавните институции не работят. Въпреки напрегнатата обстановка Каранова заяви, че лично се чувства в безопасност. „В момента би било по-опасно да летя някъде“, смята тя и подчерта, че към този момент ситуацията в Доха е овладяна.

Съпругът ѝ, който е пилот, е засегнат от затварянето на въздушното пространство. „Той кацна преди два дни в Нигерия. Там са блокирани още два екипажа и не знаем кога ще могат да се приберат“, обясни тя.

Малко по-късно Анна отново се включи в ефира на NOVA, като съобщи, че са изстреляни ракети по Доха. „Имаше още удари. Получихме съобщение на телефоните да стоим вкъщи и да не излизаме. Нямаме друга информация, освен че ракетите, които са идвали към Доха, са свалени”, разказа тя. По думите ѝ гърмежите били изключително силни.