САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

С ъединените щати издадоха общ лиценз за определени транзакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия, съобщиха от американското финансово министерство.

Сделките са разрешени до 12:01 ч. източно време (07:01 часа българско време) на 29 април 2026 г.

През октомври САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ - най-големия частен производител на петрол в Русия, като част от усилията на Вашингтон да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Санкциите принудиха руската компания да обяви продажбата на чуждестранните си активи, като много заинтересовани корпорации се обърнаха към американските власти за разрешение да преговарят с компанията, сред които „Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) и „Шеврон“(Chevron).

Междувременно днес „Ройтерс“ съобщи, позовавайки се на трима свои източници, запознати с въпроса, че унгарската енергийна компания МОЛ (MOL) е заявила пред американски официални лица, че проявява интерес към закупуването на международните активи на „Лукойл“.

Миналата седмица руската информационна агенция „Интерфакс“ цитира изказване на вицепремиера на Русия Александър Новак, който е потвърдил за интерес към чуждестранните активите на „Лукойл“ от унгарски партньор. По негови думи това е било и тема на разговорите между руския президент Владимир Путин и премиера на Унгария Виктор Орбан, провели се миналата седмица в Москва.