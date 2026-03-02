България

Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

2 март 2026, 07:13
Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март
З а честването на националния празник на България на връх Шипка от 20:00 часа днес до 18:00 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по пътя Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Както всяка година транзитният трафик ще се насочва през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: Калофер - Казанлък - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“, допълват от пътната агенция. 

Оттам уточняват, че ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

От 6:00 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на на областните дирекции на МВР в Габрово и Стара Загора. 

От 12:30 ч. до 18:00 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък. Празничните прояви, посветени на 148-ата годишнина от Освобождението започват от днес с тържествена заря-проверка на централния площад в града „Севтополис“.  

