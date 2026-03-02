Свят

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение

2 март 2026, 09:01
Н ови документи, освободени от Министерството на правосъдието, разкриват как Джефри Епстийн е използвал мрежа от елитни лекари, за да упражнява контрол над жените в живота си - от отказ да плати за лечение на акне до наредба раната по главата на жена да бъде зашита на трапезната му маса.

Ботокс срещу секс: Обвиниха лекар в неприлично поведение

Според разследване на Ню Йорк Таймс, Епстийн е имал окончателна дума при медицински решения, за които не е имал никакво право. В един от документите асистент му е питал дали да игнорира молбата на жена за 600 долара за лечение с акутан. Отговорът на Епстийн е бил еднозначен: „Игнорирай." В друг случай лекарят д-р Джес Тинг е зашил 35 шева на рана по главата на жена на масата за хранене в дома на Епстийн. Д-р Маргарет Муун от университета Джон Хопкинс заяви, че подобна травма е трябвало да бъде лекувана в спешна стая.

Сред разкритията е и случай с д-р Брус Московиц, който е посъветвал Епстийн да изпрати две жени с гонорея в спешна стая в Уест Палм Бийч, за да избегне задължителното докладване на случаите пред здравния отдел на Флорида. Множество лекари са получавали значителни суми - под формата на дарения за изследвания, пари в брой или облаги.

Опитва ли се Тръмп да прикрие истината по случая Епстийн

Д-р Тинг заяви, че „никога не е знаел или наблюдавал незаконни дейности" и че съжалява за връзката си с Епстийн. Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение.

Вижте в нашата галерия: Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

