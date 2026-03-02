Любопитно

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

„Ползите от изобилното гориво, произведено на лунната повърхност, са огромни“, казва машинният инженер Джордж Соуърс

2 март 2026, 06:39
„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?
Източник: iStock/Getty Images

П о един или друг начин, хората се завръщат на Луната. И този път те остават – както Съединените щати, така и Китай планират да построят свои собствени лунни бази на южния полюс на Луната. Това място не е случайно; смята се, че съдържа запаси от ценна вода, било то под формата на лед, заровена вода или и двете. Тези запаси биха могли да се използват за хидратиране на астронавти, отглеждане на култури и производство на ракетно гориво. 

Последното приложение може да звучи изненадващо, но химията е доста основна. Водата е съставена от водород и кислород. Когато се втечни, и двата елемента могат да се възпламенят и да се използват за много ефективно задвижване на космически кораби.

Ако тази алхимия проработи на Луната, това би превърнало южния полюс на Луната в нещо повече от просто научноизследователски пункт. Той би се превърнал в склад за гориво, който би могъл да произвежда собствено гориво, вместо то да бъде скъпо изпращано от Земята. А това би улеснило значително достигането до Марс.

„Ползите от изобилното гориво, произведено на лунната повърхност, са огромни“, казва Джордж Соуърс, машинен инженер в Минното училище в Колорадо. „Водата е горивото на Космоса“.

Нито една от технологиите, необходими за превръщането на водата в гориво, не е част от научната фантастика; всичко това вече съществува в една или друга форма, но е било използвано правилно само на Земята. Ниската гравитация и екстремният характер на южния полюс на Луната са доста различни условия от нашата собствена планета. „Нямаме представа дали ще работи при тези условия“, казва Пол Цабел, изследовател в Института за космически системи DLR в Бремен, Германия. И има само един начин да разберем.

Гадаене за водата на Луната 

Първата стъпка ще бъде да се разбере къде се крие водата на Луната. Астронавтите все още не са изследвали самите лунни южни полюси - и въпреки че доказателства от орбитални сонди както на НАСА, така и на индийската космическа агенция са установили, че той съдържа вода, е възможно тя да не е в изобилие.

Когато е засегната от слънчева светлина, лунната повърхност може да достигне 120°C, докато в тъмнина може да се спусне до -265°C. Дори в особено студени части на Луната, всеки лед се изпарява и излиза в Космоса, тъй като няма атмосфера, която да го задържи на повърхността.

Някои от най-обещаващите места са известни като постоянно засенчени региони, части от лунната повърхност – често стръмни, дълбоки кратери – които никога не са изложени на слънчева светлина и са едни от най-студените места във Вселената. Тези райони „са най-добрият шанс за намиране на големи количества вода, които действително могат да бъдат използвани за ресурси“, казва Джули Стопар , старши учен в Лунния и планетарен институт.

Но в тези потънали в мрак пропасти не очаквайте да намерите ледници. „Водата всъщност не е там като ледена пързалка. Тя е смесена с почвата“, казва Стопар. „Има някои доказателства за повърхностна слана, но това няма да е огромен обем.“ 

Дори ако тези кратери на вечна тъмнина са пълни с вода, те биха били изключително несигурни места за изследване от астронавтите, дори с високотехнологични лунни ровери, превозващи тяхното научно и минно оборудване по време на пътуването. „Спорно е дали изобщо можем да отидем там с роувър“, казва Забел.

Готвене на лунни камъни

Ако обаче водата в лунната почва е достъпна и достатъчно изобилна, тогава тя може да бъде извлечена. Инженерите са предложили множество начини за постигане на това – повечето от които включват нагряване на скалата, за да се изхвърли водата, задържана в нея. 

„Ако има достатъчно лед близо до повърхността, тогава топлината може да се приложи директно към повърхността и парата да се улови под купол, наречен улавяща палатка“, казва Соуърс. След това парата се събира в хладен контейнер, наречен студен капан, където се превръща в използваем лед.

Въпреки че е едно от най-студените места в Космоса, повърхността на Луната може един ден да има множество източници на топлина. Отразената слънчева светлина е един от вариантите. Като алтернатива, както САЩ, така и Китай планират да разположат ядрени реактори на Луната, за да не разчитат на слънчева енергия – която може да е донякъде непостоянна на южния полюс на Луната – за поддържане на своите бази. Реакциите на делене, които биха разделили атомите, за да захранват тези инсталации, също произвеждат излишна топлина, която може да се използва за добив на вода. 

През последните години космическите агенции и индустриалните партньори измислиха различни начини за използване на топлината за  извличане на лунен лед. Едно от предложенията би използвало ракетен двигател, затворен под купол под налягане, за да издълбае по-дълбоки кратери и да извлече повече вода, отколкото други методи биха позволили. Въпреки че се фокусира повече върху Марс, НАСА има и своя собствена концепция за „прах-тяга“, при която автономни роботи биха изкопавали извънземна почва, транспортирали я до преработвателно съоръжение и я нагрявали с пещи, за да отстранят водата.

Една от най-обещаващите технологии за извличане на вода е разработена благодарение на проект на Европейската космическа агенция, наречен LUWEX (съкращение от Lunar Water Extraction - Извличане на лунна вода) - и вече съществува работещ прототип. Или автономни минни роботи, или астронавти биха изсипвали ледена почва в устата на устройството. Забел, ръководителят на проекта LUWEX, обяснява, че нагряването на замръзнали лунни скали е доста трудно поради липсата на атмосфера на Луната и вече плашещо ниските температури на повърхността. Ето защо тигелът на LUWEX разбърква и върти лунната почва, което я затопля по-ефективно и премахва леда. 

Оттам, студен капан улавя освободената вода и я прехвърля във втечнител, готова за употреба. Е, почти готова: На този етап водата все още е замърсена от изключително фини, стъкловидни частици лунен прах. „Тя има млечен вид - като сиво мляко“, казва Забел. За щастие, инженерите, работещи по проекта, са проектирали и пречиствател, който изглежда прави чудеса. „Постигнахме качеството на питейната вода.“ 

Превръщане на вода в запалими газове 

Накрая водата трябва да бъде разделена на водород и кислород чрез процес, известен като електролиза , при който електрическите токове по същество разкъсват молекулярните връзки между тези два елемента.

Има множество версии на този процес, които работят на Земята. В Космоса е имало по-малко демонстрации на тази технология, но няколко лаборатории са я тествали в свръхстуден вакуум – симулация на лунната повърхност. А експериментът MOXIE на марсохода Perseverance на НАСА показа, че на Марс може да се използва електролиза за отделяне на дишаем кислород от токсичния въглероден диоксид. 

Но дори питейната вода не е достатъчно добра, за да бъде електрически разделена на водород и кислород; в нея все още има твърде много химически примеси, за да се произведе чисто гориво. За LUWEX „ще трябва да добавим още една стъпка на полиране“, казва Забел. Той отбелязва, че изключително ефективните технологии за пречистване на водата са широко разпространени на Земята. „Тя просто трябва да се трансформира в технология за Космоса.“

След това, когато имате кристално чиста вода, можете да извлечете водород и кислород от нея чрез обработка със земпер. „Накрая газовете се втечняват и съхраняват като течен водород и течен кислород“, казва Соуърс. 

Забел се надява, че след няколко години LUWEX ще намери пътя си към южния полюс на Луната. „Би било хубаво да произведем един литър вода на Луната като технологична демонстрация“, казва той.

Евтиният бензин може да е движещата сила на следващата космическа надпревара
Все още сме далеч от това да имаме това, което на практика са бензиностанции на южния полюс на Луната. Но ако космическата надпревара между Китай и САЩ наистина се разгорещи, както се очаква, тогава бързото технологично развитие няма да изостава. 

„Има много страхотни инженерни решения и много страхотни идеи“, казва Стопар. „Някой трябва да направи първата стъпка.“

Когато бъдат създадени първите лунни бази и астронавтите прекарват там повече от няколко дни или седмици, по-голямата част от необходимото им за оцеляване ще бъде доставено от Земята. Но с течение на времето тези бази ще трябва да станат самоподдържащи се – защото изстрелването на каквото и да е от Земята струва огромни суми пари, поради силното гравитационно привличане на нашата планета и необходимостта от използване на огромни количества ракетно гориво, за да се избегнат неговите последици.

Но Луната има ниска гравитация и няма атмосфера, през която да се пробие. Така че изстрелването на ракети оттам е по-лесно – и по-евтино – отколкото изхвърлянето на каквото и да е от Земята. 

Защо да не използваме южния полюс на Луната като отправна точка за бъдещи изследвания на Слънчевата система? До голяма степен, защото това би изисквало значително по-малко гориво като цяло, „цената на една единствена мисия с човек на Марс може да бъде намалена с 12 милиарда долара, използвайки лунно гориво“, казва Соуърс.

Няма да са само ракети, които ще използват това гориво, генерирано с водна струя. „Можете да ги поставите в горивни клетки, за да захранвате марсоходи“, казва Забел. Можете да ги използвате за поддържане на много по-енергоемки машини, които не могат да бъдат надеждно захранвани от слънчеви клетки или безопасно захранвани от ядрени реактори.

И това, което ще работи на Луната, вероятно ще работи и другаде. Превръщането на лунната повърхност в самоподдържаща се среда ще бъде полезно. Но за да останат астронавтите на Червената планета, този вид система ще бъде от съществено значение. „Цялата архитектура на програмата „Луна-Марс“ разчита на това част от това да бъде демонстрирано на лунната повърхност“, казва Стопар.

Но дори и да стане възможно масово производство на питейна вода и съответно ракетно гориво на Луната, това оставя един доста неудобен проблем без ясно решение. „Ресурсите не са безкрайни“, казва Забел. Лесно е да си представим ситуация, в която Китай и САЩ се надпреварват да намерят и добият тази безценна вода преди другите, в един и същ тесен ъгъл на Луната.

„В някакъв момент може да възникне конфликт“, казва Забел.

Източник: National Geographic    
Лунни бази Лунна вода Ракетно гориво Южен полюс на Луната Добив на вода Космическо изследване Самоподдържащи се бази Мисии до Марс Електролиза Космическа надпревара
Последвайте ни

По темата

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 8 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 13 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 11 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Израел: С убийството Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора</p>

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Свят Преди 12 минути

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 15 минути

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Любопитно Преди 35 минути

Ако постоянно превключвате между работа и известия от смартфон, това се дължи на фундаменталния ритъм на мозъка ви

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Свят Преди 8 часа

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Свят Преди 8 часа

Ескалацията между САЩ, Израел и Иран заплашва да изстреля цените на петрола над 100 долара за барел

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Свят Преди 9 часа

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

България Преди 9 часа

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 10 часа

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 10 часа

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

България Преди 11 часа

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Свят Преди 12 часа

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 12 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 13 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 13 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 13 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 14 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 март, понеделник

Edna.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Възрастта е само цифра - Обамеянг разплака Лион в зрелище

Gong.bg

Защитник на Манчестър Сити закипа Жирона срещу Селта

Gong.bg

Изтезания, власт и врагове: Историята на Али Хаменей

Nova.bg

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

Nova.bg