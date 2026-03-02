„Тихата“ диагноза, от която страдат 80% от хората, а половината дори не подозират

С поред статистиката, до 80% от хората са изпитвали дискомфорт в гръбначния стълб поне веднъж в живота си. Една от причините за такава болка може да бъде дискова херния. Въпреки това, противно на общоприетото схващане, дисковата херния не винаги означава болка. Ще разгледаме какво представлява дисковата херния, къде се появява и как да се лекува.

Какво е дискова херния?

Между прешлените има дискове, които действат като възглавници или амортисьори, за да абсорбират удара и напрежението. Всеки диск има твърда външна обвивка и мека вътрешна сърцевина, подобна на плътен гел. Дискова херния възниква, когато външната обвивка се напука, което позволява на част от меката сърцевина да изпъкне. Ако тази част натисне нерв, може да се появи болка, изтръпване или слабост. Понякога обаче дисковата херния може да не причинява никакви симптоми.

Дисковата херния може да се появи във всяка част на гръбначния стълб, но е най-често срещана в лумбалната и шийната област.

Причини и рискови фактори

Основни причини:

Дегенеративни промени. С възрастта междупрешленните дискове губят влага и еластичност, стават по-крехки и по-податливи на разкъсване.

Травми. Внезапни движения, падания или вдигане на тежки предмети могат да причинят увреждане на диска.

Дейностите с високо натоварване – редовно вдигане на тежки предмети, лоша стойка и продължително седене – увеличават риска от развитие на дискова херния. Според проучване, публикувано в PM&R: The Journal of Injury, Function, and Rehabilitation , продължителната статична стойка оказва допълнителен натиск върху лумбалния отдел на гръбначния стълб. С течение на времето това ускорява износването на междупрешленните дискове и увеличава вероятността от херния, особено при заседнал начин на живот.

Рискови фактори:

Възраст. Херниите най-често се срещат при хора на възраст между 30 и 50 години.

Затлъстяване. Наднорменото тегло увеличава натоварването на гръбначния стълб.

Генетична предразположеност. Ако роднините са имали проблеми с гръбначния стълб, рискът се увеличава.

Пушенето намалява снабдяването с кислород на дисковата тъкан, което ускорява износването.

Симптоми на дискова херния и защо може да не боли

Симптомите зависят от местоположението на хернията и от това дали тя притиска нерв. Те често могат да се появят само от едната страна на тялото.

Болка в ръката или крака

Ако хернията е в лумбалния отдел на гръбначния стълб, болката обикновено засяга долната част на гърба, седалището, бедрото и прасеца. Понякога болката се разпространява към стъпалото. При херния в шийния отдел на гръбначния стълб болката най-често се усеща в рамото и ръката. При кашляне, кихане или извършване на определени движения болката може да се разпространи надолу по ръката или крака. Често се описва като остра или пареща.

Изтръпване и мравучкане

Често срещан симптом е чувство на изтръпване, мравучкане или изтръпване по протежение на притиснатия нервен корен.

Мускулна слабост

Мускулите, засегнати от притиснатия нерв, могат да загубят сила. Това може да доведе до затруднения при повдигане или държане на предмети, както и до повишен риск от спъване при ходене.

Защо болката в гърба не винаги е причинена от дискова херния

Значителен брой дискови хернии се откриват случайно при ЯМР сканирания и не причиняват симптоми. Според класическо проучване, публикувано в The New England Journal of Medicine , много хора без болки в гърба са имали дискови промени, открити при ЯМР сканирания. Петдесет и два процента от участниците са имали поне един изпъкнал диск, а 27% са имали дискова херния.

Защо се случва това:

Без компресия. Ако дисковата херния не компресира нервните коренчета или гръбначния мозък, няма да има болка.

Анатомични особености. При някои хора нервните коренчета са разположени по такъв начин, че херниите не ги засягат.

Адаптация на тялото. Понякога тялото се адаптира към промените в гръбначния стълб и симптомите не се появяват.

В такива случаи обикновено се наблюдава херния. Решението за активно лечение трябва да се вземе от лекар въз основа на пълната клинична картина, а не само на образна диагностика.

Диагностика на хернии

Ако се подозира дискова херния, лекарят първо провежда преглед и интервюира пациента, като изяснява симптомите и тества сетивността, мускулната сила и рефлексите. Въз основа на тази информация е възможно да се определи кои области на гръбначния стълб и нервите може да са засегнати.

Диагностични методи:

Магнитно-резонансна томография (ЯМР). Златният стандарт за откриване на дискова херния. Тя позволява визуализиране на структурата на дисковете, степента на изпъкналост и компресията на нервните коренчета.

Компютърната томография (КТ) се използва, когато ЯМР е противопоказан. Тя е по-малко информативна за меките тъкани.

Рентгеновите снимки не показват дискова херния, но помагат да се изключат други гръбначни патологии.

Кой лекар ще помогне?

Първоначалната консултация се провежда от общопрактикуващ лекар или невролог. Ако е необходимо, пациентът се насочва към вертебролог - специалист по гръбначни заболявания.

Съвременни методи на лечение

Консервативно лечение

В повечето случаи, дисковите хернии на междупрешленните прешлени се лекуват нехирургично, особено ако няма значително компресиране на нервните структури. При консервативно лечение симптомите отшумяват при 60–80% от пациентите в рамките на 6–12 седмици, а при 80–90% в рамките на 1 година. Това включва:

Медикаментозна терапия. Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и краткодействащи мускулни релаксанти могат да се използват за намаляване на болката и мускулните спазми.

Нервни блокади. Инжекциите с кортикостероиди и анестетици близо до засегнатия нервен корен могат временно да намалят възпалението и да облекчат силната болка, особено когато стандартната лекарствена терапия е неефективна.

Физиотерапия (ФТ). Специфичните упражнения помагат за укрепване на мускулите на гърба, подобряване на подвижността на гръбначния стълб и ускоряване на възстановяването след острата фаза.

Физиотерапевтичните методи (ултразвук, електрофореза, магнитотерапия) могат да съпътстват консервативното лечение, но тяхната ефективност е ограничена и не е достатъчно потвърдена от клинични проучвания.

Хирургично лечение

До 66% от дисковите хернии в лумбалната област могат да се разрешат спонтанно с консервативно лечение. Хирургичната интервенция е необходима само ако консервативната терапия е неефективна или ако възникнат неврологични усложнения, като значителна загуба на сила, сензорни нарушения, загуба на контрол над уринирането или синдром на cauda equina (компресия на нервни снопове в долната част на гърба, водеща до болка и дисфункция в краката). В такива случаи операцията е най-добре да се извърши възможно най-скоро.

Изборът на метод зависи от размера и местоположението на хернията и свързаните с нея проблеми, като например спинална стеноза.

Препоръки и превенция

Физическа активност. Редовните упражнения помагат за укрепване на мускулите на гърба, поддържане на гъвкавостта на гръбначния стълб и намаляване на натиска върху дисковете. Дори кратките разтягания на всеки 1-2 часа по време на заседнала работа намаляват стреса върху гръбначния стълб.

Контрол на теглото. Излишното тегло увеличава натоварването на гръбначния стълб, особено на лумбалната област. Поддържането на здравословно тегло намалява риска от обостряния и забавя прогресията на дискова херния.

Поддържайте добра стойка. Опитайте се да седите с изправен гръб, избягвайте прегърбване и дръжте раменете си отпуснати. Използвайте ергономичен стол, поставка за крака и възглавница за опора на кръста.

Хранене. Диета, богата на протеини, калций, витамин D и други микроелементи, поддържа здравето на костите и мускулите. Включете млечни продукти, риба, яйца, бобови растения и пресни зеленчуци.

Правилно повдигане. Когато повдигате предмет, дръжте гърба си изправен и коленете си свити. Не се навеждайте твърде бързо напред и не извивайте торса си, докато повдигате.

Избягвайте носенето на високи токчета. Те могат да нарушат правилното подравняване на гръбначния стълб.

В крайна сметка: дисковата херния е често срещан, но управляем проблем.

Дисковата херния е травма на диска, причинена от част от мекото ядро, изпъкнала навън. Тя може да притиска нерв, причинявайки болка, изтръпване или слабост, но понякога няма симптоми. Най-често се среща в лумбалната и шийната част на гръбначния стълб. Причините включват свързани с възрастта промени, травми и прекомерно натоварване. Диагнозата се поставя чрез ЯМР, КТ или преглед от лекар/невролог. Лечението обикновено е консервативно: НСПВС, нервни блокади и лечебна терапия. Хирургичната интервенция е необходима само в случаи на усложнения. Превенцията и животът с дискова херния се подпомагат от активност, контрол на теглото, добра стойка, диета и внимателно повдигане на тежести.