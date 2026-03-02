Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

С екретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.
Доналд Тръмп: Не бързам да преговарям с Иран
„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“
Iran "will not negotiate" with the US, top Iranian security official says. Follow live updates. https://t.co/OeF15O31Ku— CNN (@CNN) March 2, 2026
Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.
Иран: Щетите са големи, среща с Тръмп няма да има
Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.
Вижте в нашата галерия: Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри