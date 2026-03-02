Свят

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел

2 март 2026, 07:40
Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей
Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици
Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора
Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери
Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран
Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

С екретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

Доналд Тръмп: Не бързам да преговарям с Иран

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Иран: Щетите са големи, среща с Тръмп няма да има

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Али Лариджани Иран САЩ Преговори Отхвърляне на преговори Али Хаменей Убийства Военни удари Доналд Тръмп Израел
Последвайте ни

По темата

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

pariteni.bg
Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 9 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 14 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 12 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание! Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март</p>

Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март

България Преди 1 час

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

,

„Тихата“ диагноза, от която страдат 80% от хората, а половината дори не подозират

Любопитно Преди 1 час

Според статистиката, до 80% от хората са изпитвали дискомфорт в гръбначния стълб поне веднъж в живота си

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

Любопитно Преди 2 часа

„Ползите от изобилното гориво, произведено на лунната повърхност, са огромни“, казва машинният инженер Джордж Соуърс

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Любопитно Преди 2 часа

Ако постоянно превключвате между работа и известия от смартфон, това се дължи на фундаменталния ритъм на мозъка ви

<p>Денят започва с мъгли, но времето се променя</p>

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Свят Преди 10 часа

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Свят Преди 10 часа

Ескалацията между САЩ, Израел и Иран заплашва да изстреля цените на петрола над 100 долара за барел

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Свят Преди 10 часа

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

България Преди 11 часа

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 11 часа

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 11 часа

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

България Преди 13 часа

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 14 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 15 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 15 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 15 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 2 - 8 март: Баланс между сърцето и отговорностите

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 март, понеделник

Edna.bg

ЦСКА глобява една от звездите на отбора

Gong.bg

Лудогорец без право на грешка срещу Локомотив Пловдив

Gong.bg

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

Nova.bg

Изтезания, власт и врагове: Историята на Али Хаменей

Nova.bg