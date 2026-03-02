Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

С екретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

Доналд Тръмп: Не бързам да преговарям с Иран

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Iran "will not negotiate" with the US, top Iranian security official says. Follow live updates. https://t.co/OeF15O31Ku — CNN (@CNN) March 2, 2026

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Иран: Щетите са големи, среща с Тръмп няма да има

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.

