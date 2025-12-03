Свят

Бивш собственик на порно сайт иска активи на „Лукойл“

Бергмайер се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ

3 декември 2025, 22:25
Източник: iStock photos/Getty images

А встрийският бизнесмен Бернд Бергмайер, бивш мажоритарен собственик на компанията „МайндГийк“ (MindGeek), управляваща един от най-популярните сайтове за възрастни „Порнхъб“, проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“, съобщава „Ройтерс“.

Бергмайер се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ относно закупуването на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ - най-големия частен производител на петрол в Русия, като част от усилията на Вашингтон да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, припомня „Ройтерс“.

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Санкциите принудиха руската компания да обяви продажбата на чуждестранните си активи, като много заинтересовани корпорации се обърнаха към американските власти за разрешение да преговарят с компанията, сред които „Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) и „Шеврон“(Chevron).

Чрез адвокат Бергмайр отказа да уточни към кои активи проявява интерес, дали вече се е свързал с „Лукойл“ или дали е част от инвестиционен консорциум. 

„Очевидно „Лукойл Интернешънъл“ би била отлична инвестиция и всеки би бил щастлив да притежава тези активи“, заяви той пред „Ройтерс“, отказвайки да даде допълнителна информация.

Интересът към чуждестранните активи на „Лукойл“ нарасна, след като миналия месец Министерството на финансите на САЩ разреши на заинтересованите фирми да започнат преговори с руската компания. Министерството е разрешило преговорите да се състоят до 13 декември, като всяка сделка трябва да бъде одобрена от ведомството.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Активите на „Лукойл Интернешънъл“ се оценяват на 22 милиарда долара, въз основа на подадени документи от 2024 г.

Говорител на Министерството на финансите на САЩ отказа коментар дали Бергмайр е разговарял с ведомството.

Бергмайър, който е работил за „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) в Ню Йорк като инвестиционен банкер през 90-те години на миналия век, преди да се насочи към частни инвестиции, е бивш мажоритарен собственик на „Майндгийк“ – базирана в Люксембург компания, собственик на сайтове за възрастни. Компанията беше продадена през 2023 г. на канадска частна инвестиционна фирма, като стойността на сделката не бе оповестена.

През 2021 г. „Съндей Таймс Рич Лист“ оцени богатството му на приблизително 1,2 милиарда брит. лири.

Лукойл Бернд Бергмайер Санкции на САЩ
