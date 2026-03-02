България

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°

2 март 2026, 06:30
Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

В понеделник ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина и Източна България все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но следобед облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен, вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между и 10°.

В София максималните температури ще са около 15°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност, която до обед ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около.  

Във вторник ще бъде сравнително топло, с минимални температури от до и максимални – между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб северозападен вятър, но по-късно през деня в Източна България временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух.

Източник: НИМХ

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Xiaomi влезе в Gran Turismo с Vision GT, за да покаже напредъка на китайците

Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Преди 8 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Преди 13 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

Преди 11 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Преди 14 часа
Последни новини

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 15 минути

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

,

„Тихата“ диагноза, от която страдат 80% от хората, а половината дори не подозират

Любопитно Преди 25 минути

Според статистиката, до 80% от хората са изпитвали дискомфорт в гръбначния стълб поне веднъж в живота си

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Свят Преди 8 часа

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Свят Преди 8 часа

Ескалацията между САЩ, Израел и Иран заплашва да изстреля цените на петрола над 100 долара за барел

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Свят Преди 9 часа

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

България Преди 9 часа

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 10 часа

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Свят Преди 12 часа

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 12 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 13 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 13 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 13 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 14 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 15 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 15 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 15 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

