Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

В понеделник ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина и Източна България все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но следобед облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен, вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°.

В София максималните температури ще са около 15°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност, която до обед ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Във вторник ще бъде сравнително топло, с минимални температури от 0° до 5° и максимални – между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб северозападен вятър, но по-късно през деня в Източна България временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух.

Източник: НИМХ

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.