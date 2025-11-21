Reuters: Компания от ОАЕ проявява интерес към чуждестранните активи на "Лукойл"

К онгломератът IHC (International Holding Company) от столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби е проявил интерес пред Министерството на финансите на САЩ към чуждестранните активи на руската петролна група „Лукойл“. Tова посочват от компанията в отговор на запитване на Reuters.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на руския петролен гигант, който вече включва ExxonMobil и Chevron, както и американската инвестиционна фирма Carlyle.

Заинтересованите от активите се увеличиха, откакто Министерството на финансите на САЩ в края на миналата седмица разреши компаниите да започнат преговори с „Лукойл“, като позволението е в сила до 13 декември.

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

На 14 ноември в България беше приет закон, въвеждащ особен управител в завода „Лукойл-Нефтохим Бургас“, "Лукойл-България" и други организации от групата „Лукойл“ в страната.

От 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на тези организации бяха прехвърлени на особения управител.