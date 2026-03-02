Свят

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

2 март 2026, 06:51
В еликобритания се е съгласила с искане на САЩ да използват британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран и според информации по-рано е отказвала американски искания за използване на британски бази за операции срещу страната.

"Гардиън": Вече има планове за удар по Иран

Но британският премиер каза снощи във видеообръщение, че е одобрил искането, „за да не се позволи Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск британски животи и да нанася удари по държави, които не са участвали“.

САЩ ще използват базите за „конкретна и ограничена отбранителна цел“ – да нанасят удари по ракетни пускови площадки или складове за ракети в Иран, добави той.

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Израелската армия съобщи, че е продължила да нанася удари по обекти в централната част на Техеран след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при въздушен удар в събота сутринта.

Иран се закани да отговори с „опустошителни удари“ и изстреля ракети по много от съседните си държави, както и по американски военни цели.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
