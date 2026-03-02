Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

В еликобритания се е съгласила с искане на САЩ да използват британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран и според информации по-рано е отказвала американски искания за използване на британски бази за операции срещу страната.

Но британският премиер каза снощи във видеообръщение, че е одобрил искането, „за да не се позволи Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск британски животи и да нанася удари по държави, които не са участвали“.

UK Prime Minister Keir Starmer says he’s accepted a request from the US to let his country’s military bases be used for attacks on Iran aimed at stopping retaliatory missile strikes. The UK had originally denied access over fears it violated international law. pic.twitter.com/HAVtZwWx6P — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026

САЩ ще използват базите за „конкретна и ограничена отбранителна цел“ – да нанасят удари по ракетни пускови площадки или складове за ракети в Иран, добави той.

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Израелската армия съобщи, че е продължила да нанася удари по обекти в централната част на Техеран след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при въздушен удар в събота сутринта.

Иран се закани да отговори с „опустошителни удари“ и изстреля ракети по много от съседните си държави, както и по американски военни цели.

