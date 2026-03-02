Мислеха го за евтина декорация, оказа се безценна реликва, изчезнала по време на Втората световна война

Любопитно

„Фактът, че беше на латински, наистина ни накара да се замислим"

2 март 2026, 06:36
Източник: iStock

А ко някога сте се опитвали да ремонтирате градина, знаете, че със сигурност ще откриете счупени парчета керамика и отдавна забравени статуи, погълнати от лози - но за една двойка тази имитация на археологическо откритие се превърна в истинско откритие.

На пръв поглед мраморната плоча, гравирана на латински – включително фразата „духове на мъртвите“ – може би е изглеждала като масово произведено факсимиле, предназначено да придаде на градината малко декоративна сериозност.

Но за антроположката Даниела Санторо, която живее със съпруга си Арън Лопес в историческа къща в квартал Карълтън в Ню Орлиънс, предметът – намерен полузаровен в храсталаците – събудил някои паяшки сетива. За момент тя се уплашила, че може да са открили стар гроб.

„Фактът, че беше на латински, наистина ни накара да се замислим, нали?“, каза Санторо пред Асошиейтед прес. „Искам да кажа, виждаш нещо подобно и си казваш: „Добре, това не е обикновено нещо.“

Вместо да игнорира инстинкта, Санторо се обърнал към експерти. Сред тези, които изследвали надписа, били археологът Сузан Лусния от университета Тулейн и антропологът Д. Райън Грей от университета в Ню Орлиънс, които споделили находката с други колеги.

Не отнема много време на изследователите да разпознаят какво е открила двойката.

Латинският текст започва с Dis Manibus – „на духовете на мъртвите“ – често срещано посвещение върху римските погребални плочи. В римската погребална практика Dis Manibus е стандартно посвещение към духовете на починалите, често издълбано на върха на надгробни плочи. Хиляди такива надписи са оцелели в бившата Римска империя.

По-нататъшен превод разкри, че камъкът е в памет на римски войник, тракиец на име Секст Конгений Вер. Поръчан от неговите наследници, Атилий Кар и Ветий Лонгин, надгробният камък отбелязва, че той е починал на 42 години, след 22 години военна служба – около 1900 години преди Санторо и Лопес да намерят надгробния му камък в обрасла градина, на половин свят разстояние.

Интересно е, че това не е първото споменаване на камъка. В началото на 20-ти век той е бил документиран като част от колекцията на Националния археологически музей в Чивитавекия, Италия, пристанищен град, където някога е стоял надгробният паметник в малко гробище.

Музеят е силно повреден по време на бомбардировките на съюзниците през 1943 и 1944 г. и множество артефакти са изгубени или преместени. В цяла Европа бомбардировките и плячкосването по време на войната са разместили безброй културни артефакти, много от които остават неизвестни десетилетия по-късно.

Надгробният паметник е сред онези, които по-късно са обявени за изчезнали. Точните му размери , записани от музея, съвпадат с тези на плочата, намерена в градината на Санторо и Лопес.

Как точно камъкът е пътувал от военна Италия до предградията на Луизиана, остава също толкова завладяваща сага. Според Ерин Скот О'Брайън, бившата собственичка на къщата Карълтън, плочата е била изложена в шкаф, съдържащ други семейни реликви в къщата на дядо ѝ, Чарлз Падок-младши, войник, разположен в Италия по време на Втората световна война.

Падок-младши и съпругата му починаха през 80-те години на миналия век; когато О'Брайън се премести в дома в началото на 2000-те, майка ѝ ѝ подари камъка.

„Засадихме дърво и казахме, че това е началото на новата ни къща. Нека го сложим навън в градината ни“, каза О'Брайън пред Preservation in Print . „Просто си помислих, че е произведение на изкуството. Нямах представа, че е 2000-годишна реликва.“

Изминаха повече от 80 години, откакто музеят, който някога е съхранявал реликвата, е опустошен от войната, а главните актьори в драмата са мъртви. Вероятно никога няма да узнаем истинската история за това как Падок е получил камъка, но може би това, което наистина има значение, е, че той най-накрая се завръща у дома – в земята на империята, на която Секст Конгений Вер е служил толкова вярно.

Екипът за борба с престъпленията, свързани с изкуството, на ФБР координира репатрирането му в Националния археологически музей на Чивитавекия.

Източник: sciencealert.    
Археологическо откритие Римска надгробна плоча Находка в градина Ню Орлиънс Древен артефакт Репатриране на артефакт Втора световна война Латински надпис Римска империя Изчезнали културни ценности
