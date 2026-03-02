Свят

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

2 март 2026, 09:05
Столицата на Ливан Бейрут   
Източник: БТА/AP

И зраел нанесе нови въздушни удари, насочени към Техеран, и разшири военната си кампания, като включи атаки срещу подкрепяните от Иран бойци на Хизбула в Ливан в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира, че съвместната военна офанзива на САЩ и Израел срещу ирански цели може да продължи седмици.

Израел заяви, че атакува обекти, свързани с ливанската шиитска организация Хизбула, един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток, след като Хизбула призна, че е изстреляла ракети и дронове към Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Израел извърши въздушни удари по контролираните от Хизбула южни предградия на Бейрут, като над дузина експлозии разтърсиха ливанската столица. Израел съобщи, че е поразил и високопоставени бойци на Хизбула близо до Бейрут.

Взаимните удари между Хизбула и Израел, които следват примирие, склчено с посредничеството на САЩ през 2024 г., разширяват конфликта, който се разпространи в Близкия изток, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран в събота, което доведе до рязък скок на цените на петрола и сериозни смущения във въздушния транспорт.

Израелската армия заяви, че Хизбула носи „пълна отговорност за всяка ескалация“ и предупреди жителите на десетки села в южен и източен Ливан да се евакуират.

Малко след 7:00 ч. (05:00 GMT) сирени за въздушна тревога бяха задействани в цял Израел, включително в Тел Авив и Йеруасалим, предупреждавайки за нова иранска атака.
Нова вълна от ракети се изстрелва от централните части на Иран към „вражески обекти“, съобщиха иранските държавни медии в понеделник сутринта.

Настъплението ще продължи без прекъсване, съобщава Белия дом

Израелската армия съобщи късно в неделя, че военновъздушните ѝ сили са установили въздушно превъзходство над Техеран и че вълна от удари в столицата е била насочена срещу разузнавателни, охранителни и военни командни центрове.

Звуци от експлозии бяха чути в различни части на иранската столица Техеран в понеделник сутринта, според държавните медии, докато свидетели на Ройтерс съобщиха за силни взривове в Дубай и катарската столица Доха. Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана е прихванала враждебни дронове, в трети пореден ден на ирански ответни удари срещу съседни държави от Персийския залив.

Базата на Кралските военновъздушни сили на Великобритания Акротири в Кипър е била поразена от предполагаем удар с дрон през нощта, но щетите са ограничени и няма жертви, съобщиха кипърските власти и британското министерство на отбраната в понеделник.

Високопоставен служител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че макар Тръмп в даден момент да разговаря с ново потенциално ръководство в Иран, военната кампания ще продължи. Служителят не посочи конкретни лица като част от новото ръководство.

„Президентът Тръмп каза, че ново потенциално ръководство в Иран е дало сигнал, че иска да разговаря, и в крайна сметка той ще разговаря. Засега операция „Епична ярост“ продължава без прекъсване“, заяви служителят.

Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви в неделя, че ръководен съвет, съставен от него, председателя на съдебната власт и член на влиятелния Съвет на пазителите, временно е поел задълженията на върховния лидер.

В публикация в X в понеделник Али Лариджани, който беше съветник на Хаменей, заяви, че страната му няма да преговаря с Тръмп. Той каза, че американският президент има „налудничави амбиции“ и сега е загрижен за американските жертви.

Първи жертви от страна на САЩ

Първите американски жертви в рамките на кампанията, включително смъртта на трима военнослужещи, бяха потвърдени в неделя. Двама американски служители, говорили при условие за анонимност, съобщиха пред Ройтерс, че военнослужещите са били убити в база в Кувейт.

Тръмп отдаде почит на тримата загинали като „истински американски патриоти“, но предупреди, че вероятно ще има още жертви. „Такъв е животът“, каза той.

Продължителна военна кампания може да представлява сериозен политически риск за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори в САЩ, които могат да определят съдбата на Конгреса. Само около един на четирима американци одобрява операцията, според анкета на Ройтерс/Ипсос в неделя.

Но във видеоклип, публикуван в неделя, Тръмп се закани, че военните удари срещу Иран ще продължат, докато „всички наши цели не бъдат постигнати“, без да предоставя конкретни подробности. Той заяви, че атаката досега е унищожила военното командване на Иран и е разрушила девет ирански военни кораба и една военноморска сграда.

Американски самолети и военни кораби са поразили повече от 1000 ирански цели от началото на мащабните бойни операции в събота, съобщиха американските военни.

Тръмп призова иранската армия и полиция, включително влиятелния Корпус на гвардейците на ислямската революция, да прекратят бойните действия, обещавайки имунитет за онези, които се предадат, и заплашвайки със „сигурна смърт“ онези, които окажат съпротива. Той отново призова иранския народ да се вдигне на бунт срещу правителството.

„Призовавам всички ирански патриоти, които жадуват за свобода, да се възползват от този момент, да бъдат смели, решителни, героични и да си върнат страната“, каза Тръмп в предварително записаното видео. „Америка е с вас“. В интервюта за множество медии Тръмп заяви, че военната кампания срещу Иран може да продължи поне четири седмици.

Екзистенциално предизвикателство за Иран

След смъртта на Хаменей Иран е изправен пред вакуум във властта, който може да го остави в хаос, но администрацията на Тръмп не е очертала по-дългосрочни цели за страната.

Иранските Революционни гвардейци заявиха в неделя, че са поразили три американски и британски петролни танкера в Персийския залив и Ормузкия проток и са атакували военни бази в Кувейт и Бахрейн с дронове и ракети. Данни за корабоплаването показват, че стотици съдове, включително петролни и газови танкери, са пуснали котва в близки води, като търговците очакват рязък скок в цените на суровия петрол в понеделник.

Глобалният въздушен транспорт също беше сериозно нарушен, тъй като продължаващите въздушни удари държаха затворени основни летища в Близкия изток, включително Дубай – най-натоварения международен авиационен хъб в света – в едно от най-големите прекъсвания на авиацията през последните години. Акциите на азиатските авиокомпании се сринаха в понеделник, като някои големи превозвачи загубиха повече от 5%.

Остава неясно какви са дългосрочните перспективи Иран да възстанови ръководството си и да замени 86-годишния Хаменей, който беше на власт от смъртта на основателя на Ислямската република, Рухолах Хомейни, през 1989 г.

Експерти заявиха, че макар смъртта му и тази на други ирански лидери да нанесат сериозен удар на Иран, това не означава непременно край на дълбоко вкорененото духовническо управление или на влиянието на елитните Революционни гвардейци върху населението.

Все пак е твърде рано да се каже как иранският народ ще реагира на промените. Нов анализ на иранските социални медии от глобалната разузнавателна компания Redpoint Advisors предполага, че обществото вече гледа отвъд Хаменей към негов наследник.

Източник: Reuters    
