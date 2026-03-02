Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Н астоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. Това каза вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“.

„Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени, при американската военна операция срещу Иран. Иран извърши ответни атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив и други цели.

President Donald Trump mourned the three American soldiers killed after the U.S. and Israel began air strikes on targets in Iran. However, he said “there will likely be more” casualties before the operation ends—which he suggested to reporters could last as long as four weeks.… pic.twitter.com/zTiBvT7ifM — Forbes (@Forbes) March 2, 2026

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“. „И, знаете, очакваме това да се случи, за съжаление. Може да се случва постоянно – може да се случи отново“, добави той.

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист от финансовата информационна телевизия Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.

