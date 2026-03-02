Пари

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк

2 март 2026, 07:31
Д оларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища“ на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, предаде АФП.

Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.

Щатската валута се повиши до нива от 1,0907 за едно евро

Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Долар Швейцарски франк Валути убежища Военна ескалация Близък изток Инвеститори Поскъпване на валута Геополитически риск Пазар на петрол Евро
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 9 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 14 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 12 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 16 часа
<p>Ердоган е натъжен от смъртта на Хаменей</p>

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 20 минути

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс"

<p>Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици</p>

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Свят Преди 1 час

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 1 час

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

,

„Тихата“ диагноза, от която страдат 80% от хората, а половината дори не подозират

Любопитно Преди 1 час

Според статистиката, до 80% от хората са изпитвали дискомфорт в гръбначния стълб поне веднъж в живота си

,

Създава ли Китай армия от роботи с картечници

Любопитно Преди 1 час

Това се твърди в няколко видеа, разпространени в социалните мрежи

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Свят Преди 1 час

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

„Горивото на Космоса“: Защо САЩ и Китай влизат в открита битка за Южния полюс на Луната?

Любопитно Преди 2 часа

„Ползите от изобилното гориво, произведено на лунната повърхност, са огромни“, казва машинният инженер Джордж Соуърс

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

Любопитно Преди 2 часа

Ако постоянно превключвате между работа и известия от смартфон, това се дължи на фундаменталния ритъм на мозъка ви

<p>Денят започва с мъгли, но времето се променя</p>

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Франция повишава отбраната си в Близкия изток, заяви Макрон

Свят Преди 10 часа

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Свят Преди 10 часа

Ескалацията между САЩ, Израел и Иран заплашва да изстреля цените на петрола над 100 долара за барел

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Свят Преди 10 часа

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

Март носи слънце и пролетни температури, но и изненади: Ето какво време ни очаква

България Преди 11 часа

Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 11 часа

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 11 часа

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

България Преди 13 часа

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал

