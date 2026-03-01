Свят

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

1 март 2026, 20:55
Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран
Източник: Getty

И зраел ще засили ударите си по иранската столица Техеран, обяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

"Нашите сили в момента нанасят удари в сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни", каза Нетаняху във видеообръщение на втория ден от началото на операцията. Той обяви, че е "дал инструкции за продължаване на кампанията", за която, според него, Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си".

Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия.

"Това са болезнени дни. Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер на видеозапис, направен в Министерството на отбраната в Тел Авив.

Девет души бяха убити в Централен Израел днес, когато сграда в град Бет Шемеш се срути след директено попадение на иранска ракета. Ирански удар вчера в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка, посочва АФП.

Единадесет човека остават в неизвестност след атаката в Бет Шемеш, съобщи тази вечер израелската полиция. Тя допълни, че са били ранени над 45 души. 

Източник: Николай Станоев/БТА    
Израел Иран Бенямин Нетаняху Военни удари Техеран Израелско-ирански конфликт Жертви Бет Шемеш Тел Авив Военна операция
„Новата кралица на попа" Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 2 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 4 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Свят Преди 4 часа

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 4 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 5 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 5 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 5 часа

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 5 часа

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Свят Преди 6 часа

Все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова

<p>Как реагираха &quot;Хамас&quot; и &quot;Хизбула&quot; на убийството на аятолах Али Хаменей</p>

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 6 часа

"САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия"

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 6 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 7 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 7 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 7 часа

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 7 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

