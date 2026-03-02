Това е причината, поради която сте постоянно разсеяни

А ко постоянно превключвате между работа и известия от смартфон, това се дължи на фундаменталния ритъм на мозъка ви.

Ново изследване показва, че вниманието трепти циклично между 7 и 10 пъти в секунда и по време на тези микроскопични прозорци ставаме особено уязвими към разсейване.

Екип от учени, ръководен от доцента по неврология Иън Фибълкорн от Университета в Рочестър (САЩ), откри, че вниманието не е статично, а по-скоро „пулсира“ с определена честота. Техните открития бяха публикувани в престижното списание PLOS Biology .

По време на експеримента участниците гледали екран, фокусирайки се върху сив квадрат, докато цветни точки служели като разсейващи стимули. Използвайки електроенцефалография (ЕЕГ), учените наблюдавали мозъчната им активност. Оказало се, че приблизително на всеки 100–150 милисекунди мозъкът преминава през фаза, в която е или максимално фокусиран върху цел, или, обратно, отворен за външни стимули. Именно през тези кратки „прозорци“ разсейващите стимули е най-вероятно да привлекат вниманието.

„За нашите предци, които е трябвало едновременно да берат горски плодове и да наблюдават приближаващ хищник, тази способност за бързо превключване между задачите е била жизненоважна“, обяснява д-р Иън Фибълкорн, доцент по неврология в Института за неврология „Дел Монте“ към Университета в Рочестър и старши автор на изследването. „Но днес, когато се опитваме да работим с отворен лаптоп и смартфон наблизо, същият механизъм работи срещу нас.“

Изследователите смятат, че този естествен ритъм на превключване се случва стотици хиляди пъти на ден. Това откритие може да бъде особено интересно за разбирането на състояния като разстройство на вниманието с дефицит на хиперактивност (ADHD). Възможно е хората с ADHD да имат мозъци , които „заседват“ в едно от две състояния: или хиперфокус, или разсеяност, което ги лишава от основна когнитивна гъвкавост.

Въпреки че изследването е в ранен етап, то може да помогне за бъдещото разработване на нови методи за трениране на вниманието и терапии за разстройства, свързани с трудности с концентрацията.