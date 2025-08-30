Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Р усия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.

Руски нападения с дронове и ракети взеха жертви в Украйна

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.

I am asking for prayers for my friends across Ukraine, especially my dear Basilian Sisters, as they endure another massive Russian missile and drone attack, just a few days after a record attack that killed 23–including 4 children—in Kyiv alone. https://t.co/3KJO8cK01B — Gina Christian (@GinaJesseReina) August 30, 2025

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.

При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Среднощна атака между Русия и Украйна, има жертви и ранени

Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.

Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.