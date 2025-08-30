Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Р усия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес.
"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.
Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.
Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.
I am asking for prayers for my friends across Ukraine, especially my dear Basilian Sisters, as they endure another massive Russian missile and drone attack, just a few days after a record attack that killed 23–including 4 children—in Kyiv alone. https://t.co/3KJO8cK01B— Gina Christian (@GinaJesseReina) August 30, 2025
"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.
При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.
Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.
Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.