Среднощна атака между Русия и Украйна, има жертви и ранени

Н ай-малко седем са жертвите при руската ракетна атака срещу град Вилнянск в украинската Запорожка област, а 11 души, сред които и три деца, са тежко ранени, съобщиха тази вечер местните, цитирани от ДПА.

Броят на загиналите и ранените може да се увеличи, предупреди президентът Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа "Екс".

Областният управител Иван Фьодоров каза, че е бил повреден "обект от критичната инфраструктура", както и че има щети и по няколко жилищни блока.

Seven people, including two children, were killed by a Russian missile strike in the Zaporizhzhia region. At the moment, we know about eleven injured people, three of them are children. Unfortunately, the number of casualties may still increase.



