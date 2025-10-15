България

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Той е действал в съучастие с малолетно момче

15 октомври 2025, 11:33
Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София
Източник: БТА

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен младеж за грабеж над 15-годишно момче.

Случаят е от понеделник, 13 октомври. Около 15.30 часа на улица „Владимир Минков - Лотко“ в София, непълнолетният е отнел чанта с документи, вещи и 65 лева от 15-годишно момче. Обвиняемият е използвал за това сила - нанесъл е множество удари на момчето в главата и тялото, посочват от прокуратурата.

16-годишният е действал в съучастие с малолетно момче, което по смисъла на закона не носи наказателна отговорност за действията си и спрямо него ще бъде сезирана Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е задържан за срок до 48 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.

Източник: prb.bg    
софия непълнолетен момче грабеж побой
Последвайте ни
Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента</p>

Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента

България Преди 14 минути

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Свят Преди 20 минути

Актрисата разкри, че въпреки наличието на симптоми още от детството, множествената склероза е диагностицирана едва когато е на 40 години

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Свят Преди 45 минути

Остават много въпроси, от чиито отговори ще зависи дали действително ще настъпи мир

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 47 минути

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Любопитно Преди 50 минути

Бившата руска тенис звезда намери интересен начин да скрие нарастващото си коремче

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

България Преди 50 минути

Повече по темата прочетете в следващите редове

<p>НСИ: Годишната инфлация&nbsp;през септември е 5,6%</p>

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Пари Преди 1 час

Месечната е -0.8%, сочат данните на статистиката

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

Любопитно Преди 1 час

Двата архетипа, които Мери Шели създава – „чудовището“ и „лудият учен“ – се превръщат в едни от най-устойчивите символи не само в хорър жанра, но и в цялата попкултура

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

България Преди 1 час

Стела Димитрова се призна за виновна

<p>Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили в Хасково</p>

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

България Преди 1 час

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Любопитно Преди 1 час

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

<p>Колко ще ви струва Нова година в Банско?</p>

Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

България Преди 2 часа

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано

<p>Животът с нарцисизъм: &bdquo;Има голяма стигма, че всички нарцисисти са <span style="color:#ff0000;">насилници</span>&ldquo;</p>

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

Свят Преди 2 часа

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.

Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Любопитно Преди 2 часа

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Любопитно Преди 2 часа

„И двамата имат нужда от тласък, и тази връзка може да се окаже взаимноизгодна“, твърди вътрешен източник

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

България Преди 2 часа

Идеята предизвика широк дебат

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Това ли е новата жена, покорила сърцето на Кийт Ърбън?

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Световната боксова асоциация обяви следващия съперник на Кубрат Пулев

Gong.bg

Учител на Гунди разкрива спомени за легендата

Gong.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg

Тонове асфалт от ремонта на „Тракия“ - изсипани на метри от река Тунджа

Nova.bg