Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен младеж за грабеж над 15-годишно момче.

Случаят е от понеделник, 13 октомври. Около 15.30 часа на улица „Владимир Минков - Лотко“ в София, непълнолетният е отнел чанта с документи, вещи и 65 лева от 15-годишно момче. Обвиняемият е използвал за това сила - нанесъл е множество удари на момчето в главата и тялото, посочват от прокуратурата.

16-годишният е действал в съучастие с малолетно момче, което по смисъла на закона не носи наказателна отговорност за действията си и спрямо него ще бъде сезирана Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е задържан за срок до 48 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.