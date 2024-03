Руски нападения с дронове и ракети взеха жертви в Украйна

Т рима души загинаха днес в Северна и Южна Украйна при руски нападения с дронове, а вчера двама бяха убити и десетки ранени при ракетна атака, заявиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Ракетният удар вчера порази болница, медицински център за спешна помощ и водно съоръжение в северния град Суми, който граничи с Русия, съобщи днес местната военна администрация. Двама души бяха убити и 26 – ранени, от които шестима са в болница, се допълва още в изявлението на службата.

