Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

П ретоварване в мрежата и последствията от предишни руски атаки предизвикаха късно снощи прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на официални украински представители.
В някои части на Киев бе засегнато също така и налягането на питейната вода.
Kyiv has plunged into total darkness. A wave of Russian strikes overloaded the power grid, causing a major failure at one of the city’s energy facilities. pic.twitter.com/NdkqMo1PbU— KyivPost (@KyivPost) October 14, 2025
Градската администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че претоварването е причинило проблем в един от енергийните обекти на украинската столица.
Електричеството бе прекъснато в три централни района на Киев на западния бряг на река Днепър, която преминава през града. Метрото в Киев трябваше временно да разчита на резервно електрозахранване, за да продължи да функционира.
По-късно киевската администрация заяви, че аварийните екипи са възстановили електроснабдяването в засегнатите райони, въпреки че все още се съобщава за прекъсвания. Според съобщението налягането на водата също ще бъде възстановено до нормални нива в рамките на няколко часа.
🇺🇦Kyiv plunged into complete darkness.— Tibo91 (@Tibortibor15) October 14, 2025
Only a few windows remain lit.
According to preliminary information, there was a failure "due to network overload" in one of the capital's power stations. pic.twitter.com/ijWYP7IxRd
Националният електроенергиен системен оператор "Укренерго", който управлява високоволтовите линии в Украйна, заяви, че продължаващите проблеми заради руските атаки срещу енергийната система са предизвикали прекъсвания в някои региони в северната, централната и югоизточната част на Украйна.
През последните седмици руските атаки бяха съсредоточени върху цели от енергийната инфраструктура. Вълна от удари по Киев и други райони миналата седмица временно остави повече от един милион домакинства и предприятия в цялата страна без електроенергия.