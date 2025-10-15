Свят

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

В някои части на Киев бе засегнато също така и налягането на питейната вода

15 октомври 2025, 07:43

П ретоварване в мрежата и последствията от предишни руски атаки предизвикаха късно снощи прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на официални украински представители.

В някои части на Киев бе засегнато също така и налягането на питейната вода.

Градската администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че претоварването е причинило проблем в един от енергийните обекти на украинската столица.

Електричеството бе прекъснато в три централни района на Киев на западния бряг на река Днепър, която преминава през града. Метрото в Киев трябваше временно да разчита на резервно електрозахранване, за да продължи да функционира.

По-късно киевската администрация заяви, че аварийните екипи са възстановили електроснабдяването в засегнатите райони, въпреки че все още се съобщава за прекъсвания. Според съобщението налягането на водата също ще бъде възстановено до нормални нива в рамките на няколко часа.

Националният електроенергиен системен оператор "Укренерго", който управлява високоволтовите линии в Украйна, заяви, че продължаващите проблеми заради руските атаки срещу енергийната система са предизвикали прекъсвания в някои региони в северната, централната и югоизточната част на Украйна.

През последните седмици руските атаки бяха съсредоточени върху цели от енергийната инфраструктура. Вълна от удари по Киев и други райони миналата седмица временно остави повече от един милион домакинства и предприятия в цялата страна без електроенергия.

Взривове разтърсиха украинската столица Киев
11 снимки
Киев взривове
Киев взривове
Киев взривове
взривове Киев
Източник: БТА, Светослав Танчев    
Киев Украйна Руски атаки Енергийна инфраструктура Прекъсвания на тока Водоснабдяване Мрежово претоварване Укренерго Критична инфраструктура Аварийно възстановяване
