Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Е ксклузивни кадри и видео от мястото на катастрофата показват как джипът на холивудската звезда Алек Болдуин се врязва в дърво, след като актьорът се опитва да избегне боклукчийски камион в Хамптънс.

(Във видеото: Алек Болдуин облян в сълзи, след като го оневиниха за непредумишлено убийство)

67-годишният актьор пътувал с брат си Стивън, когато инцидентът станал малко след обяд на щатски път 27 в Ню Йорк.

Exclusive Video of Baldwin crash-looks to contradict his story @southgrace427 pic.twitter.com/nIguWjJNvj — @MikeBeach (@mike123qwe) October 14, 2025

Инцидентът, станал малко след обяд в понеделник, бележи нов епизод в година, белязана от скандали и напрежение за Алек Болдуин.

Катастрофата от понеделник е поредният инцидент за носителя на награда „Еми“, който миналата година беше замесен в процес за непредумишлено убийство във връзка със смъртта на кинооператорката Халина Хътчинс по време на снимките на филма Rust („Ръжда“) през 2021 г., а освен това бе обвинен, че заплашил да счупи врата на комик близо до дома си в Манхатън.

Според полицията в Ийст Хамптън, инцидентът на 13 октомври е станал около 12:01 часа на обяд на улица Пентиго Роуд, близо до Крос Хайуей. Бял Range Rover от 2023 г., управляван от Алек, с пътник Стивън, се ударил в дърво от източната страна на пътя, докато се опитвал да избегне маневра на търговски камион Mack от 2020 г., регистриран към компанията National Waste Services от Бей Шор, Ню Йорк.

STARDUST HOLLYWOOD

Alec Baldwin at the scene of car collision in the Hamptons



Emmy Award-winner Alec Baldwin chatted on his cellphone after crashing Range Rover into a tree.



FOCUSE ON DRIVING...NOTHING ELSE...HMM ...IT TAKES SKILL TO DRIVE INTO A WOOD ON AN OPEN ROAD



FOX NEWS… pic.twitter.com/p5jvkngEgl — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) October 15, 2025

Не са съобщени за ранени или издадени актове. Според полицията причините за катастрофата са били реакция на друго, несвързано с инцидента превозно средство и мократа, хлъзгава настилка.

Видео от камера на таблото, публикувано от Newsmax, показва как джипът на Болдуин се врязва в дърво, след като подминава боклукчийския камион. Компанията, притежаваща камиона, заявила пред TMZ, че нейният шофьор не е виновен.

Болдуин публикува в Instagram съобщение, с което разказва за катастрофата и уверява, че е „добре“ след „пътния инцидент“ по-рано през деня. Звездата от 30 Rock обяснява, че боклукчийски камион „с размерите на кит“ му отнел предимството, докато той шофирал колата на съпругата си, Хилария Болдуин.

ALEC BALDWIN RESPONDS TO CAR CRASH



After slamming his Range Rover into a tree in the Hamptons, Baldwin says:



“A guy cut me off.” pic.twitter.com/3oC5WcEpsS — HustleBitch (@HustleBitch_) October 14, 2025

„За да не го ударя, се блъснах в едно голямо дърво и смачках колата на жена ми“, казал той. „Смачках колата на жена ми – чувствам се зле за това.“

Представител на Стивън Болдуин заявил пред Fox News Digital: „Стивън е добре и е благодарен, че никой не е пострадал. Благодари за загрижеността и потвърждава, че и двамата със Алек са в безопасност.“

Alec Baldwin and brother Stephen involved in car crash in the Hamptons https://t.co/HqiEASYh5x — Metro (@MetroUK) October 14, 2025

Хилария Болдуин също коментирала случая, като уверила феновете, че съпругът ѝ и брат му са „добре“.

„Никой не е пострадал и това е най-важното“, казала тя. „Обичам ви и благодаря, благодаря, благодаря, че се интересувате.“ В социалните мрежи тя добавила: „Благодаря, че питате. Алек е добре. Пазете се всички.“

Alec Baldwin's white Range Rover appeared significantly damaged by a large tree after crashing his car in the Hamptons. 🎥: Instar pic.twitter.com/VkG93UlMUR — Page Six (@PageSix) October 13, 2025

Болдуин наскоро беше в ролята на подкрепящ съпруг, докато Хилария участваше в 34-тия сезон на Dancing with the Stars. Преди да отпадне от шоуто миналата седмица, 41-годишната инструкторка по йога благодари на семейството си за подкрепата.

Нейният „невероятен опит“ обаче приключил преждевременно, след като била елиминирана след изпълнение на куикстеп по музика от Star Wars: Нова надежда по време на вечерта, посветена на Дисни.

Хилария споделила, че е имала „болезнени“ моменти по време на участието си, като изразила разочарование от „дезинформацията“, която се разпространява за нея.

„Едно от най-топлите, но и най-болезнени неща, които преживях в това шоу, беше, когато хора идваха при мен и казваха, че техни приятели ги питат каква съм, когато ме срещнат, и те им отговарят: ‘Тя е толкова мила’. Тези хора ме защитават, и си мисля колко тъжно е, че има толкова много дезинформация. Надявам се, че с времето, което ми остава, ще мога да помогна на други хора, които също се чувстват неразбрани.“

По-късно Хилария обвини „стратегически тормоз“ за своето отпадане от състезанието, заявявайки в Instagram на живо:

„Когато усещам мрака, който това без съмнение носи, винаги искам да помня, че животът ми принадлежи на цялата общност и искам да оставя следа на смелост – да говоря срещу това, което е просто погрешно.“

По-рано тази година Хилария отново защити съпруга си, след като той заплашил да нарани комик пред дома им в Ню Йорк.

Комикът Джейсън Скууп разказал пред Fox News Digital, че не осъзнавал, че животът му може да е в опасност, когато се приближил до актьора, който тогава разтоварвал багаж от автомобил. Скууп, който се дегизирал като Доналд Тръмп, започнал разговор с Болдуин, което довело до напрегната словесна размяна.

След спора Болдуин му казал: „Искам да знаеш нещо. Ако тази камера не беше тук, щях да ти счупя ш*баната шия сега, знаеш ли това?“ и добавил: „Ще взема тази камера и ще ти я навра отзад.“

Скууп заявил, че се отдалечил и спрял да снима, но тогава чул жена, която „крещи“ зад него. Когато се обърнал, разпознал Хилария Болдуин. „Помислих си — това е онази жена с краставицата от Today Show!“ — спомнил си той, визирайки старо вирусно видео, в което Хилария се опитва да обели краставица на испански.

Той не си спомнял точно какво е викала тя, но описал поведението ѝ като „истерично“.

Хилария останала до съпруга си през цялото време на разследването на инцидента по време на снимките на Rust и беше видяна да снима с телефона си, докато Болдуин говореше с репортери след смъртта на кинооператорката Хътчинс.

Алек Болдуин произвел изстрел с огнестрелно оръжие на снимачната площадка на Rust в Ню Мексико на 21 октомври 2021 г., при което била убита Халина Хътчинс, а режисьорът Джоел Соуза бил ранен.

През юли 2024 г. Хилария плакала редом до съпруга си, когато съдия в Санта Фе прекратил делото за непредумишлено убийство срещу Алек, след като постановил, че прокуратурата е укрила доказателства от защитата му.