Свят

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Ексклузивно видео показва как Range Rover-ът на актьора се врязва в дърво в Хамптънс. Болдуин е невредим, но катастрофата добавя нов щрих към бурната му година

15 октомври 2025, 11:37
Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война
НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне
Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа
Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина
Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока
Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Е ксклузивни кадри и видео от мястото на катастрофата показват как джипът на холивудската звезда Алек Болдуин се врязва в дърво, след като актьорът се опитва да избегне боклукчийски камион в Хамптънс. 

(Във видеото: Алек Болдуин облян в сълзи, след като го оневиниха за непредумишлено убийство)

67-годишният актьор пътувал с брат си Стивън, когато инцидентът станал малко след обяд на щатски път 27 в Ню Йорк.

Инцидентът, станал малко след обяд в понеделник, бележи нов епизод в година, белязана от скандали и напрежение за Алек Болдуин.

Катастрофата от понеделник е поредният инцидент за носителя на награда „Еми“, който миналата година беше замесен в процес за непредумишлено убийство във връзка със смъртта на кинооператорката Халина Хътчинс по време на снимките на филма Rust („Ръжда“) през 2021 г., а освен това бе обвинен, че заплашил да счупи врата на комик близо до дома си в Манхатън.

Според полицията в Ийст Хамптън, инцидентът на 13 октомври е станал около 12:01 часа на обяд на улица Пентиго Роуд, близо до Крос Хайуей. Бял Range Rover от 2023 г., управляван от Алек, с пътник Стивън, се ударил в дърво от източната страна на пътя, докато се опитвал да избегне маневра на търговски камион Mack от 2020 г., регистриран към компанията National Waste Services от Бей Шор, Ню Йорк.

Не са съобщени за ранени или издадени актове. Според полицията причините за катастрофата са били реакция на друго, несвързано с инцидента превозно средство и мократа, хлъзгава настилка.

Видео от камера на таблото, публикувано от Newsmax, показва как джипът на Болдуин се врязва в дърво, след като подминава боклукчийския камион. Компанията, притежаваща камиона, заявила пред TMZ, че нейният шофьор не е виновен.

Болдуин публикува в Instagram съобщение, с което разказва за катастрофата и уверява, че е „добре“ след „пътния инцидент“ по-рано през деня. Звездата от 30 Rock обяснява, че боклукчийски камион „с размерите на кит“ му отнел предимството, докато той шофирал колата на съпругата си, Хилария Болдуин.

„За да не го ударя, се блъснах в едно голямо дърво и смачках колата на жена ми“, казал той. „Смачках колата на жена ми – чувствам се зле за това.“

Представител на Стивън Болдуин заявил пред Fox News Digital: „Стивън е добре и е благодарен, че никой не е пострадал. Благодари за загрижеността и потвърждава, че и двамата със Алек са в безопасност.“

Хилария Болдуин също коментирала случая, като уверила феновете, че съпругът ѝ и брат му са „добре“.

„Никой не е пострадал и това е най-важното“, казала тя. „Обичам ви и благодаря, благодаря, благодаря, че се интересувате.“ В социалните мрежи тя добавила: „Благодаря, че питате. Алек е добре. Пазете се всички.“

Болдуин наскоро беше в ролята на подкрепящ съпруг, докато Хилария участваше в 34-тия сезон на Dancing with the Stars. Преди да отпадне от шоуто миналата седмица, 41-годишната инструкторка по йога благодари на семейството си за подкрепата.

Нейният „невероятен опит“ обаче приключил преждевременно, след като била елиминирана след изпълнение на куикстеп по музика от Star Wars: Нова надежда по време на вечерта, посветена на Дисни.

Хилария споделила, че е имала „болезнени“ моменти по време на участието си, като изразила разочарование от „дезинформацията“, която се разпространява за нея.

„Едно от най-топлите, но и най-болезнени неща, които преживях в това шоу, беше, когато хора идваха при мен и казваха, че техни приятели ги питат каква съм, когато ме срещнат, и те им отговарят: ‘Тя е толкова мила’. Тези хора ме защитават, и си мисля колко тъжно е, че има толкова много дезинформация. Надявам се, че с времето, което ми остава, ще мога да помогна на други хора, които също се чувстват неразбрани.“

По-късно Хилария обвини „стратегически тормоз“ за своето отпадане от състезанието, заявявайки в Instagram на живо:

„Когато усещам мрака, който това без съмнение носи, винаги искам да помня, че животът ми принадлежи на цялата общност и искам да оставя следа на смелост – да говоря срещу това, което е просто погрешно.“

По-рано тази година Хилария отново защити съпруга си, след като той заплашил да нарани комик пред дома им в Ню Йорк.

Комикът Джейсън Скууп разказал пред Fox News Digital, че не осъзнавал, че животът му може да е в опасност, когато се приближил до актьора, който тогава разтоварвал багаж от автомобил. Скууп, който се дегизирал като Доналд Тръмп, започнал разговор с Болдуин, което довело до напрегната словесна размяна.

След спора Болдуин му казал: „Искам да знаеш нещо. Ако тази камера не беше тук, щях да ти счупя ш*баната шия сега, знаеш ли това?“ и добавил: „Ще взема тази камера и ще ти я навра отзад.“

Скууп заявил, че се отдалечил и спрял да снима, но тогава чул жена, която „крещи“ зад него. Когато се обърнал, разпознал Хилария Болдуин. „Помислих си — това е онази жена с краставицата от Today Show!“ — спомнил си той, визирайки старо вирусно видео, в което Хилария се опитва да обели краставица на испански.

Той не си спомнял точно какво е викала тя, но описал поведението ѝ като „истерично“.

Хилария останала до съпруга си през цялото време на разследването на инцидента по време на снимките на Rust и беше видяна да снима с телефона си, докато Болдуин говореше с репортери след смъртта на кинооператорката Хътчинс.

Алек Болдуин произвел изстрел с огнестрелно оръжие на снимачната площадка на Rust в Ню Мексико на 21 октомври 2021 г., при което била убита Халина Хътчинс, а режисьорът Джоел Соуза бил ранен.

През юли 2024 г. Хилария плакала редом до съпруга си, когато съдия в Санта Фе прекратил делото за непредумишлено убийство срещу Алек, след като постановил, че прокуратурата е укрила доказателства от защитата му.

Източник: Fox News    
Алек Болдуин Катастрофа Хамптънс Пътен инцидент Джип Стивън Болдуин Халина Хътчинс Филм Rust Боклукчийски камион Скандали
Последвайте ни

По темата

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Ограничават достъпа до имотни справки

Ограничават достъпа до имотни справки

pariteni.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Любопитно Преди 12 минути

В новия епизод на The Voice Cast гостува актьорът Тодор Дърлянов, познат от телевизионния сериал „Седем часа разлика“

<p>Тръмп награди Чарли Кърк с Президентския медал за свобода</p>

Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Свят Преди 14 минути

Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика Кърк

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

България Преди 23 минути

Все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон

Внимание! Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

Внимание! Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

България Преди 44 минути

Съобщенията се изпращат от електронни пощи, нямащи нищо общо с институционални адреси

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 49 минути

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Любопитно Преди 52 минути

Бившата руска тенис звезда намери интересен начин да скрие нарастващото си коремче

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

България Преди 52 минути

Повече по темата прочетете в следващите редове

<p>НСИ: Годишната инфлация&nbsp;през септември е 5,6%</p>

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Пари Преди 1 час

Месечната е -0.8%, сочат данните на статистиката

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

Любопитно Преди 1 час

Двата архетипа, които Мери Шели създава – „чудовището“ и „лудият учен“ – се превръщат в едни от най-устойчивите символи не само в хорър жанра, но и в цялата попкултура

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

България Преди 1 час

Стела Димитрова се призна за виновна

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

България Преди 1 час

Собственици на имоти ще бъдат известявани електронно за интерес към техен имот

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

България Преди 1 час

Той е действал в съучастие с малолетно момче

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

България Преди 1 час

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

<p>Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили в Хасково</p>

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

България Преди 1 час

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Любопитно Преди 1 час

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

<p>Колко ще ви струва Нова година в Банско?</p>

Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

България Преди 2 часа

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Това ли е новата жена, покорила сърцето на Кийт Ърбън?

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Световната боксова асоциация обяви следващия съперник на Кубрат Пулев

Gong.bg

Учител на Гунди разкрива спомени за легендата

Gong.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg

Тонове асфалт от ремонта на „Тракия“ - изсипани на метри от река Тунджа

Nova.bg