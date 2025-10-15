Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

„Супер ваксина“ може да осигури на хората имунитет срещу рак, преди болестта да се развие и разпространи. Учени от Масачузетс казват, че тяхната експериментална инжекция предотвратява няколко агресивни вида рак. Това включва меланом, рак на панкреаса и тройно-отрицателен рак на гърдата.

„Революционната“ ваксина съдържа малки наночастици, изградени от мастни молекули, които доставят два „адюванта“ – вещества, които засилват имунния отговор на организма.

При лабораторни тестове до 88% от мишките, инжектирани с наночастици, останали без развитие на тумори, в зависимост от вида рак, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Ваксината също така намали – а в някои случаи напълно предотврати – разпространението на рак в цялото тяло.

Досега ваксината е тествана само върху мишки.

Не е ясно кога лечението може да бъде достъпно за хора, въпреки че това е целта, към която работи екипът.

Експериментите в UMass Amherst първоначално комбинирали наночастици с „антиген“, който предизвиква имунен отговор към рака. Мишки, получили инжекцията, след това били изложени на меланом – видът тумор, който може да се разпространи във всеки орган.

Впечатляващо, 80% от мишките, които получили наночастичната ваксина, останали без тумори и преживели 250 дни.

За разлика от тях, всички мишки, които получили традиционни ваксини или никаква ваксина, развили тумори и умрели в рамките на 35 дни.

Изследователите също така установили, че инжекцията спряла разпространението на рака към белите дробове, за разлика от други мишки, които не получили лечението.

След това екипът тества втора версия на ваксината, състояща се от наночастици и друг антиген, наречен туморен лизат. Мишки, ваксинирани с това, по-късно били изложени на меланом, клетки от тройно-отрицателен рак на гърдата или най-често срещания вид рак на панкреаса (PDAC).

Като цяло, 88% от мишките с рак на панкреаса, 75% с рак на гърдата и 69% с меланом останали без тумори. Всички мишки, които останали без тумори след ваксинация, също така устояли на развитието на вторични злокачествени образувания, когато били изложени на ракови клетки.

Авторът на изследването Прабхани Атукорале, асистент професор по биомедицинско инженерство в UMass Amherst, преди това е показала, че нейният дизайн на лекарство, базиран на наночастици, може да свие или елиминира тумори при мишки. Но новите открития, публикувани в Cell Reports Medicine, разкриват, че

този подход може също така да предотврати образуването на рак изобщо.

Изследователите казват, че техният дизайн може да бъде използван при множество видове рак, не само тези, тествани в това проучване. Въпреки че екипът работи за разработване на лечение за хора, те предупреждават, че работата им все още е в ранен етап.

Изследователите са формирали стартъп, наречен NanoVax Therapeutics, който има „крайната цел да подобри живота на пациентите“ с помощта на наночастични лечения.

„Резултатите, които имаме, са изключително вълнуващи и наистина очакваме с нетърпение да продължим напред към следващите стъпки“, каза съавторът Грифин Кейн от UMass Amherst пред 404 Media. „Но мисля, че пренасянето на тези видове терапии от предклинични миши модели към клиниката е много смиряващо преживяване за много хора и екипи“.

Проучването предлага още повече надежда, че наночастиците ще позволят на лекарите да стъпят на нова почва по отношение на здравните лечения.

По-рано тази седмица, друг екип от изследователи разкри, че са използвали наночастици, за да обърнат хода на болестта на Алцхаймер при мишки – и скоро може да бъде ефективно при хора през „следващите няколко години“.

Според този екип от Барселона, техните наночастици помагат на защитната бариера на мозъка да възстанови нормалната си функция, когато тя е увредена от токсични отпадъчни протеини.

Кристин Омберг, биолог от Тихоокеанската северозападна национална лаборатория, която не е участвала в проучванията, каза, че наночастиците „ще променят света“.

„В бъдеще нанотехнологиите могат да позволят на лекарите по-добре да лекуват мозъчни заболявания и разстройства като рак и деменция, защото наночастиците преминават лесно през кръвно-мозъчната бариера“, каза тя в статия за The Conversation. „Наночастиците могат също така да позволят подобрения в човешките способности, вариращи от по-добро зрение до войници, проектирани да бъдат по-ефективни в битка“.