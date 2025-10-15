България

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

Собственици на имоти ще бъдат известявани електронно за интерес към техен имот

15 октомври 2025, 11:36
Източник: iStock

М инистерство на правосъдието предлага промени в Правилника за вписванията, с който се ограничава достъпа до документи за имотите, пише Pariteni.bg.

Той предвижда всякакъв вид преписи от вписани актове да могат да бъдат издавани на: страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; нотариусите и на техни служители; адвокатите, младшите адвокати и на адвокатските сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частните съдебни изпълнители и на техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието и други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.

Всички останали лица трябва първо да докажат, че имат правен интерес и тогава да получат тези документи. Служителят на Агенцията по вписванията, който приема документите, ще е задължен служебно да проверява качеството на заявителя, като при електронно подаване на искането това качество ще може да бъде установявано автоматично при наличие на техническа възможност.

Нови правила за имотните сделки

Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай, като чрез примерно изброяване в проекта са посочени и най-честите хипотези.

Въвежда се допълнителна гаранция за защита на правото на собственост чрез осигуряване на възможност за всички лица, които имат вещни права върху недвижим имот, да използват специализирана услуга от Агенцията по вписванията за автоматизиран достъп до информация (електронно известяване) за извършени справки и издадени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по книгите за вписване или от партидите им. Така на практика всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще може да получи информация дали е извършена справка или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

Източник: iStock/Getty Images

Зачестяват измамите при сделки с недвижими имоти, като част от тях се извършват благодарение на възможността всеки да получи свободно информация относно имотите на друго лице, вкл. да се снабди без ограничения с незаверени копия от вписаните актове. Тази неограничена публичност на вписванията не само дава възможност за извършване на злоупотреби, но позволява прекомерен достъп до чужда лична информация, който граничи с нарушаване на правото на личен живот, посочват от правосъдното министерство.

Лицата, които по закон са длъжни да декларират имущественото си състояние, правят това по определен ред и начин, който им гарантира защита. Напротив, по силата на действащия Правилник за вписванията се достъпва документирана информация за сключваните сделки, водени дела, взети ипотечни кредити и пр. за всякакви лица, които нямат задължение да оповестяват имуществото си. Нещо повече, въз основа на копие от нотариален акт на едно лице се разкрива информация и за други лица – за контрагента по сделката, за предходни придобивания и собственици и пр.

Право на достъп до данните от публичния регистър има всяко лице, редът ще се определя със заповед на председателя на Сметната палата

В няколко европейски държави – Хърватия, Дания, Швеция – е възприета широка публичност, която е характерна за действащата у нас уредба. Всяко лице има достъп не само до регистърните данни, но може да поиска и да получи копие от документите, въз основа на които е направено вписването в поземления регистър.

Втора група държави предвиждат свободен достъп до имотните партиди и възможност за получаване на копия от основните актове, но само за лица с правен интерес – Испания, Франция, Италия.

В третата група държави – Германия, Австрия, Латвия, Словения, Унгария, Люксембург и др., публичността се отнася единствено за данните, съдържащи се в партидата за конкретен имот в имотния регистър. Достъп до актовете, въз основа на които се въвеждат данни в имотната партида, не е позволен, освен за титулярите на права и за някои лица, изпълняващи публични функции, като напр. нотариуси. При това, в Германия дори информацията от имотния регистър може да бъде получена само въз основа на доказан правен интерес.

Източник:  Pariteni.bg    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
