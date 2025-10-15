Свят

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

15 октомври 2025, 10:59
Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“
И ма моменти, когато Джей Спринг вярва, че е „най-великият човек на планетата Земя“. 22-годишният младеж от Лос Анджелис е диагностициран с нарцистично разстройство на личността (NPD) и в най-граниозните си моменти, „може да стане наистина заблуждаващо“, казва той. „Чувстваш се на седмото небе и си мислиш: "Всички ще разберат, че съм по-добър от тях... Ще направя велики неща за света."“

За Спринг тези периоди на самозаблуда обикновено са последвани от „срив“, когато се чувства емоционален и засрамен от поведението си и е особено уязвим към критиките на другите, пише The Guardian. Той започнал да подозира, че може да има нарцистично разстройство на личността, след като проучил симптомите си онлайн, а впоследствие получил професионална диагноза. Но смята, че не би приел диагнозата, ако не беше стигнал до този извод сам. „Ако се опиташ да кажеш на някого, че има това разстройство, вероятно ще го отрече“, казва той – особено ако изпитва чувства на превъзходство, както той самият. „Те са в заблуждаващ свят, който са си създали сами. И в този свят са най-великите и никой не може да ги постави под въпрос.“

Макар хората да са били наричани нарцисисти повече от век, не винаги е ясно какво се има предвид под този термин. „Всеки нарича всеки нарцисист“, казва У. Кийт Кемпбъл, професор по психология в Университета на Джорджия и експерт по нарцисизъм. Думата се „използва повече, отколкото би трябвало“ – но когато става въпрос за официална диагноза, той смята, че много хора я крият, тъй като около разстройството съществува силна стигма. Нарцисистът обикновено има „преувеличена представа за себе си“, „липса на емпатия“ и „стратегия да използва хората, за да повиши самочувствието или социалния си статус чрез неща като търсене на възхищение, показване на материални блага, стремеж към власт“, обяснява Кемпбъл.

Хората с NPD могат да бъдат „изключително нарцистични“ до степен, в която „не са в състояние да поддържат стабилни взаимоотношения, това вреди на работата им“ и имат „изкривена представа за реалността“, добавя той.

Макар до 75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже, изследване от Университета в Лондон, публикувано миналата година, предполага, че тази цифра не означава, че има по-малко нарцистични жени, а че женският нарцисизъм по-често се проявява в скрита форма (известна също като уязвим нарцисизъм), която по-рядко се диагностицира. „Нарцисизмът при мъжете обикновено е малко по-приет, както почти всичко в обществото“, казва Кайла Обердорф, 23-годишна от Атланта, която публикува за диагнозите си NPD и гранично разстройство на личността (BPD) в TikTok. Не е необичайно двете разстройства да се срещат заедно.

„Наистина се боря с това да приемам критика и отхвърляне“, казва Обердорф, „защото ако чуя, че проблемът съм аз, или влизам в режим на защита, или напълно се затварям.“ Въпреки тази реакция – която понякога се нарича „нарцистична обида“, тя се опитва да я преодолее и да приема съвети от близките си, тъй като не иска да се връща към вредното поведение от миналото си. „Бях много емоционално насилствена към партньорите си като тийнейджърка“, казва тя. Чрез поведенческа терапия тя успяла да смекчи симптомите на NPD и казва, че с настоящия си приятел имат динамика, в която му е казала: „Ако кажа нещо нередно, ако кажа нещо манипулативно, посочи го веднага.“

Обердорф израснала предимно под грижите на баща си и казва, че като дете нямала положителни модели за подражание. „През цялото време се уча какво е и какво не е подходящо да се казва по време на спор, защото никога не съм имала това, докато растях“, казва тя. „Нищо не беше забранено, когато членовете на семейството ми ме обиждаха, докато растях.“

Трудности в детството 

Разстройствата на личността обикновено са свързани с трудности в детството. „Има генетичен компонент“, казва Тенисън Лий, консултант психиатър в NHS, който работи в службата за разстройства на личността DeanCross в Лондон. Но когато някой развие нарцистични черти, това често е „свързано с конкретната ранна среда на този индивид“. Тези черти са били „в някакъв смисъл тяхната стратегия за оцеляване на много ранна възраст“, добавя той, когато може да са били пренебрегвани или са получавали любов само при условие, че отговарят на определени очаквания. След това те „продължават да използват същите механизми като възрастни“.

Както няколко от хората с NPD, с които разговарям, Джон (не е истинското му име) смята, че родителите му „може да са нарцисисти сами по себе си“. 38-годишният мъж от Лийдс казва, че като дете „всичко беше за тях, тяхната работа и социален живот. Така че беше нещо от рода на "стой настрана от нас".“ Когато вниманието им било насочено към него, това се изразявало в „огромен натиск“ да постига добри оценки и успех в кариерата, казва той, което го карало да чувства, че ако не отговаря на техните стандарти, не е „достатъчно добър“.

Когато станал възрастен, нито една от връзките му не проработила. „Никога не съм се интересувал истински от никого“, казва той. „Затова никога не съм приемал връзките на сериозно.“ Не смятал, че е способен да обича някого, докато не срещнал настоящата си партньорка, с която са заедно от три години и която е диагностицирана с BPD, така че, подобно на него, се бори с емоционалната регулация. Тя „наистина разбира нещата, които се въртят в главата ми“, казва той – всъщност тя първа заподозряла, че може да има NPD.

След посещение при личния си лекар Джон бил насочен към клиничен психолог за оценка и получил диагнозата си. Бил насочен за говорна терапия в NHS (дълъг период на терапия е единственото лечение, което се е доказало като полезно за пациенти с NPD, казва Лий), но е в списъка на чакащите от година и половина: „Казаха ми, че вероятно ще бъде февруари или март догодина.“

Джон е споделил диагнозата си NPD само с шепа хора, защото „има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“, но лично я е приел. „Това ми помага да се разбера по-добре, което винаги е хубаво нещо“, казва той. Всички хора, с които разговарям, са приели нарцисизма си и търсят помощ за него – затова са склонни да говорят за това – което вероятно не е представително за всички хора с това разстройство. Но съществуването на създатели на съдържание за NPD като Обердорф и Лий Хамок, както и растежът на онлайн общностите за подкрепа, показват, че все повече нарцисисти открито признават проблемите, пред които са изправени – и тези, които може да причиняват на другите.

Начинът, по който се поставят диагнозите NPD, е „несъвършен“, според Лий. Повечето изследвания върху NPD са направени в САЩ, където документ, публикуван от Американската психиатрична асоциация, оценява, че разстройството се среща при 1%–2% от населението. „Ако поставиш диагноза, тя се базира на насоките на Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства, пето издание (DSM-5) на Американската психиатрична асоциация, където се улавя само един аспект на нарцисизма – по-явният, агресивен тип нарцисизъм, но не улавя по-скрития или чувствителен вид“, казва Лий.

Видове нарцисизъм

Има два най-често обсъждани вида нарцисизъм. Първият е граниозният“ или „явен“ нарцисизъм, който се проявява в стереотипни нарцистични поведения като агресия и търсене на внимание. Вторият е „уязвимият“ или „скрит“ нарцисист, който е „видът индивид, който клиницистът може да пропусне, защото често изглежда много по-сдържан, дори самоунижаващ се понякога“, казва Лий. Граниозният и уязвимият нарцисизъм са „различни страни на една и съща монета“, казва той. И двата типа имат преувеличено чувство за собствената си значимост, но за скрития нарцисист това може да означава свръхчувствителност към критика или манталитет на жертва, вместо желание да бъде в центъра на вниманието.

Кемпбъл посочва, че съществува риск нарцисистите да „използват социалните мрежи, за да поддържат нарцисизма си“, тъй като те могат да бъдат инструмент „за получаване на благоприятно внимание или положителна обратна връзка“, но вижда и ползата от положителни модели за подражание и подкрепа за хората с NPD. Когато знаменитост, като американския комик Ник Кенън през 2024 г., „разкрие, че има NPD и каже, че това ми създава проблеми, това е страхотно послание“, казва Кемпбъл.

Лий също е предпазлив към използването на социалните мрежи за образование или като система за подкрепа за хора с NPD, „защото има толкова много дезинформация“. Но той вярва, че липсва „по-структурирана“ информация, особено в NHS. „Услугите за нарцистични индивиди са много неравномерни в Обединеното кралство“ и „много клиницисти не поставят диагноза нарцисизъм“, казва Лий, отчасти защото не са обучени да го забелязват, и отчасти поради нежелание да поставят диагноза, която се възприема толкова негативно. Симптомите на NPD също означават, че „ако нарцисистът успешно води живота си, дори ако има доста силно ниво на нарцисизъм, той няма да търси лечение“. Когато пациент с NPD търси помощ, често това е защото е претърпял негативни последици от нарцистичното си поведение или партньор или член на семейството го е насърчил.

Спринг желае хората да преосмислят начина, по който мислят за нарцисистите. „Нарцисистът се опитва да повярва, че е най-добрият, защото това е механизмът за справяне с чувството, че ‘аз съм най-лошият’“, казва той. „Има нещо, което ми липсва, и трябва да съм в този фантастичен свят, където съм героят, защото може би в детството си бях злодеят и сега трябва да компенсирам това.“

NPD очевидно е състояние, което изисква психологическа помощ, но Обердорф разбира защо нарцисистите не я търсят: „Ако имаш проблем и постоянно ти казват, че хората с твоя тип специфичен проблем са недостойни, или са зли, или са ужасни хора заради този проблем, защо би искал да признаеш, че имаш този проблем?“

Източник: The Guardian    
Нарцистично личностно разстройство Нарцисизъм Психично здраве Личностни разстройства Грандиозен нарцисизъм Уязвим нарцисизъм Липса на емпатия Стигма Терапия Трудности в детството
