Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Най-малко 38 души са ранени при „масивната“ атака с дрон и ракети

28 август 2025, 09:36
Източник: БТА/AP
Източник: БТА/AP

Осем души са убити в Киев, включително едно дете, след тежка руска бомбардировка през нощта, заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски, пише Би Би Си (BBC).

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко заяви в Telegram, че сред загиналите има две деца, докато кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че

най-малко 38 души са ранени при „масивната“ атака с дрон и ракети.

В изявление в X Зеленски заяви, че Кремъл е избрал „балистика вместо масата за преговори“ и повтори необходимостта от „нови, строги санкции“ срещу Русия.

Вълната от ракети идва, след като над 100 000 украински домове останаха без ток от руски атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура в сряда.

В публикация в Telegram Тимур Ткаченко, ръководителят на военната администрация на Киев, заяви, че едно от убитите деца е 14-годишно момиче. Най-малко пет деца са ранени при последните атаки с дронове. Той отбеляза, че

над 20 района са били обект на атаки, като много сгради, включително детска градина, са се запалили.

Три години и половина след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, боевете на място не показват признаци на отслабване. Последните международни усилия за постигане на прекратяване на огъня в Украйна бяха предприети от президента на САЩ Доналд Тръмп по-рано този месец. Той се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска, а Зеленски с европейските лидери във Вашингтон.

Тръмп настоява за среща на върха между Путин и Зеленски. Украинският президент подкрепи хода, но поиска гаранции за сигурност от западните съюзници, за да предотврати всяка бъдеща руска атака в случай на мирно споразумение.

Във вторник Зеленски се срещна с началника на британските въоръжени сили, адмирал сър Тони Радакин, в Киев, където обсъдиха усилията за прекратяване на войната.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф каза, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица, заявявайки, че „говорим с руснаците всеки ден“.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас предупреди, че предаването на украинска територия на Русия като част от мирно споразумение е „капан“.

Източник: BBC    
Източник: BBC
