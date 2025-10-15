Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Д жъстин Трюдо е на 53 години, разведен и извън политиката — а сега прекарва време на яхта с Кейти Пери, облечен само с чифт дънки.

„Срещите с Кейти може би са просто неговият отговор на посещението на Burning Man“, коментира източник от канадското висше общество. „Това си е типична криза на средната възраст.“

Бившият премиер на Канада подаде оставка през януари, след десетилетие на власт. Решението му дойде няколко месеца след като съпругата му от 18 години, Софи Грегоар-Трюдо, обяви раздялата им през август 2023 г. Според близки до двойката, Трюдо не е искал бракът да приключи, докато все още е на поста си, но 50-годишната Софи „настоявала за това“. Сега, твърдят източници, Пери може би е начинът, по който Трюдо си „връща ритъма“.

Justin Trudeau romance with Katy Perry is ‘midlife crisis’ after marriage breakup: source https://t.co/M3bfeGpRUk pic.twitter.com/gxbBlKwG1m — Page Six (@PageSix) October 14, 2025

„Той отново сее див овес“, пошегува се източник от светските среди пред Page Six. „Той е свободен от оковите на властта и брака си.“

Друг приятел описва този период като „голямо издишване“ за Трюдо, след като е прекарал по-голямата част от 40-те си години под натиска на публичните задължения. Това, което започна като флирт, може да се превърне в нещо повече и за двамата – Трюдо и 41-годишната Пери (която ще отпразнува рождения си ден на 25 октомври).

„И двамата имат нужда от тласък, и тази връзка може да се окаже взаимноизгодна“, твърди вътрешен източник, отбелязвайки, че двойката споделя общи приятели, сред които са основателят на Amazon Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес.

Безос и Трюдо бяха снимани заедно през 2018 г., а Санчес и Пери са близки приятелки. Според запознати обаче именно Безос не е бил този, който ги е запознал. „Никой, който познава Джъстин, не е изненадан, че би излизал с известна личност“, казва източникът от светското общество. „Това му е в ДНК-то – вдъхновено от баща му.“

Бащата на Трюдо – покойният премиер Пиер Трюдо, който почина през 2000 г., е известен с аферите си с прочути жени като Барбра Стрейзънд и Ким Катрал.

Justin Trudeau’s estranged wife shares cryptic quote about changing love after those steamy Katy Perry pics https://t.co/0pYObxyfGU pic.twitter.com/g6Yzmf5tLc — Page Six (@PageSix) October 13, 2025

Според близки до Джъстин, по-младият Трюдо „винаги е бил човек на сцената“ – някогашен учител по драма, който обича вниманието. А коя би била по-подходяща партньорка от Кейти Пери – звезда, която винаги е обичала светлината на прожекторите и никога не е крила връзките си с мъже като Джон Майер, бившия си съпруг Ръсел Бранд и бившия годеник Орландо Блум, с когото се раздели през юли.

В понеделник Пери намигна игриво на папараците, заснели я с Трюдо, докато двамата се наслаждават на слънцето на яхта край Санта Барбара.

Когато фен ѝ предложи брак по време на концерт, Пери се пошегува: „Нищо чудно, че винаги си падам по англичани – но вече не. Трябваше да ме питаш преди около 48 часа.“

Източници твърдят, че певицата е в настроение за забавления след трудна година – раздялата с Блум (бащата на 5-годишната ѝ дъщеря Дейзи Доув) и вълната от негативни реакции след краткото ѝ „космическо пътуване“ със Санчес и Гейл Кинг през април.

Canadian Ex PM Justin Tradeau caught romancing with American Singer Katy Perry



😳 pic.twitter.com/byrnA2kDQP — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) October 12, 2025

Пери, която обяви, че ще „се превърне в астронавт“, беше широко осмивана за това, че използвала трите си минути безтегловност, за да промотира песните от турнето си Lifetime. След като властваше в музикалните класации през 2000-те, седмият ѝ албум 143, издаден миналата година, получи хладен прием. Освен това певицата е въвлечена в съдебен спор за имение за 15 милиона долара в Монтесито, което купи заедно с Блум.

„Един човек, работил дълго с Джъстин, се пошегува: ‘Кой по-добре от Кейти Пери може да разбере какво е да си достигнал върха си в средата на 2010-те?’“, разказва друг източник.

Двамата били забелязани за първи път да вечерят в луксозния ресторант Le Violon в Монреал през юли. Малко след това Трюдо присъствал на концерт на Пери заедно с 16-годишната си дъщеря Ела-Грейс.

„Джъстин е очарован от нея“, споделя приятел на бившия премиер и добавя, че Пери вероятно е привлечена от факта, че той е известен, но стои „извън шоубизнеса“.

По време на лятната си ваканция свидетели твърдят пред Page Six, че Пери е била с Трюдо в Честър, Нова Скотия, докато той е разглеждал имот за продажба. Представители на певицата обаче отрекоха тя да е търсила дом с него.

На въпрос как реагира Софи Грегоар-Трюдо на новата му връзка, източници казват, че тя била „озадачена“ от снимките.

„Преди години Джъстин участва в боксов мач срещу сенатора Патрик Бразо и спечели. Софи стоеше над него и му казваше: ‘Бъди скромен, бъди скромен’“, спомня си източникът. „Тя винаги е била неговият Джимини Щурец – гласът на съвестта... тя знае за кого се е омъжила.“

В понеделник Трюдо и Софи отново се събраха за Деня на благодарността в Канада, като тя публикува снимка с него и най-малкия им син, 11-годишния Адриан. „Нищо, което обичаме, не е предназначено да се пази завинаги. Хора, места, моменти – всички те са създадени, за да бъдат преживявани, не притежавани“, написа тя в друга публикация.

Канадската колумнистка Шинан Говани, която от години следи семейство Трюдо, коментира пред Page Six: „Никой, който познава Джъстин, никога не си е мислел, че след премиерството си той ще започне да излиза с ‘обикновена’ жена. Той е неразривно свързан със светлината на прожекторите и е свикнал да се движи сред елита. След всичките критики, често несправедливи, в Канада – мисля, че вече не му пука какво казват хората за него.“