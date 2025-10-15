Свят

Лукашенко с шокиращо предупреждение: „Томахоук“ ще предизвикат ядрена война

Русия е разположила тактически ядрени оръжия в съседната си страна Беларус и през септември двете страни проведоха съвместно военно учение за тяхното изстрелване

15 октомври 2025, 10:21
Лукашенко с шокиращо предупреждение: „Томахоук“ ще предизвикат ядрена война
Президентът на Беларус Александър Лукашенко   
Източник: БТА

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко, ключов съюзник на Кремъл, заяви, че предоставянето от САЩ на Украйна на далекобойни крилати ракети „Томахоук“ за използване срещу Русия би довело до „ядрена война“.

Русия е разположила тактически ядрени оръжия в съседната си страна Беларус и през септември двете страни проведоха съвместно военно учение за тяхното изстрелване, припомня Newsweek.

Президентът Доналд Тръмп обмисля искане от украинския президент Володимир Зеленски за ракети „Томахоук“, за да може Киев да поразява цели дълбоко в Русия, като енергийна инфраструктура, военни бази и заводи за оръжие.

Това също така би поставило Москва в обсега на силите на Киев и, както се надява Зеленски, би оказало по-голям натиск върху руския президент Владимир Путин за постигане на мир.

Но Путин заяви, че подобен ход би разрушил скорошното подобрение в отношенията между САЩ и Русия, а Тръмп също е предпазлив относно ескалацията на конфликт, който се опитва да прекрати от месеци, най-вече чрез дипломатически ангажимент с Москва. При малък напредък Тръмп сега обмисля как да принуди Кремъл да сложи край на инвазията си в Украйна.

„Томахоук“ няма да реши проблема. Те ще ескалират ситуацията до ядрена война“,

каза Лукашенко на среща в Минск във вторник, съобщи държавната информационна агенция БелТА.

„Може би Доналд Тръмп разбира това по-добре от всеки друг, тъй като не бърза да предаде това смъртоносно оръжие за дълбоки удари в руска територия, както разчита президентът Зеленски“, добави той.

  • Зеленски ще се срещне с Тръмп за ракети „Томахоук“за Украйна

Зеленски трябва да пристигне във Вашингтон тази седмица (бел. ред. в петък), за да се срещне с Тръмп и да настоява по въпроса за ракетите „Томахоук“ за Украйна, докато президентът на САЩ претегля решението. Украинският лидер също така многократно призова западните си партньори да наложат повече санкции на Русия и нейните основни икономически и стратегически партньори, като Китай и Индия, за да засилят натиска върху Москва.

„Томахоук“ е дозвукова крилата ракета с обсег до около 2400 километра. Украйна ще се нуждае от подкрепата на САЩ, за да ги използва пълноценно, включително разузнаване за целеуказване дълбоко в Русия.

„В момента е важно да се изпрати сигнал, че Украйна ще бъде подсилена по всякакви възможни начини. И това е едно от тези средства, което е важно за мен – „Томахоук“,

каза Зеленски на пресконференция на 9 октомври, съобщи Kyiv Independent. „Всички подобни неща могат да укрепят Украйна и да принудят руснаците малко да се вразумят, да седнат на масата за преговори“, надява се той.

  • Тръмп е предпазлив относно „Томахоук“, може да говори с Путин

Тръмп, говорейки на борда на Air Force One в неделя, докато пътуваше към Близкия изток, каза пред репортери, че е имал два „много добр“ разговора със Зеленски през уикенда. „Те имат много голяма нужда от Patriots. „ще видим“ и че „може да се наложи да говори с Русия“ по въпроса.

„При цялата справедливост, казах това на президента Зеленски, защото „Томахоук“ са нова стъпка на агресия, нали?“, обясни американският държавен глава.

Тръмп заяви, че може да каже на Путин, че ако Русия не уреди войната в Украйна, тогава Зеленски ще получи „Томахоук“. „Томахоук“ е невероятно оръжие, много нападателно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това“, каза Тръмп.

Източник: Newsweek    
ракети Томахоук ядрена война война в Украйна Доналд Тръмп Володимир Зеленски Александър Лукашенко Русия САЩ ескалация Беларус
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Здравната вноска остава същата

Здравната вноска остава същата

pariteni.bg
Mercedes даде началото на нова легендарна ера с Vision Iconic

Mercedes даде началото на нова легендарна ера с Vision Iconic

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

Свят Преди 28 минути

Растящите нападения с дронове провокират дебат за националните правила, които според някои ограничават висшия военен командир на Алианса

<p>Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години</p>

"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години

Свят Преди 34 минути

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

България Преди 57 минути

Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции

Земетресение край Варна

Земетресение край Варна

България Преди 1 час

Трусът е регистриран в 08:37 часа

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 1 час

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал</p>

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Свят Преди 1 час

Френският президент прави отчаян опит да спаси крехкото си ново правителство

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

Свят Преди 1 час

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Свят Преди 1 час

Общо 409 семейства с 601 деца са били инструктирани да напуснат 27 населени места

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Свят Преди 1 час

Президентът Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Свят Преди 1 час

Всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж"

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

България Преди 1 час

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

<p>Първи коментар след изявлението на&nbsp;Бойко Борисов</p>

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

България Преди 1 час

Във вторник Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Свят Преди 2 часа

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

<p>&quot;Покажете червен картон на Израел&quot;</p>

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел

Свят Преди 2 часа

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Как да се храниш според месечния си цикъл

Edna.bg

Как Георги Шопа от “Игри на волята” намира сили, след като дъщеря му живее с рядка болест

Edna.bg

Левски задържа халф до лятото

Gong.bg

Сашо Станков: Ако ЦСКА се притеснява от Добруджа, не е добре

Gong.bg

Агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение в Разлог

Nova.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg