Лукашенко с шокиращо предупреждение: „Томахоук“ ще предизвикат ядрена война

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко, ключов съюзник на Кремъл, заяви, че предоставянето от САЩ на Украйна на далекобойни крилати ракети „Томахоук“ за използване срещу Русия би довело до „ядрена война“.

Русия е разположила тактически ядрени оръжия в съседната си страна Беларус и през септември двете страни проведоха съвместно военно учение за тяхното изстрелване, припомня Newsweek.

Президентът Доналд Тръмп обмисля искане от украинския президент Володимир Зеленски за ракети „Томахоук“, за да може Киев да поразява цели дълбоко в Русия, като енергийна инфраструктура, военни бази и заводи за оръжие.

Това също така би поставило Москва в обсега на силите на Киев и, както се надява Зеленски, би оказало по-голям натиск върху руския президент Владимир Путин за постигане на мир.

Но Путин заяви, че подобен ход би разрушил скорошното подобрение в отношенията между САЩ и Русия, а Тръмп също е предпазлив относно ескалацията на конфликт, който се опитва да прекрати от месеци, най-вече чрез дипломатически ангажимент с Москва. При малък напредък Тръмп сега обмисля как да принуди Кремъл да сложи край на инвазията си в Украйна.

„Томахоук“ няма да реши проблема. Те ще ескалират ситуацията до ядрена война“,

каза Лукашенко на среща в Минск във вторник, съобщи държавната информационна агенция БелТА.

„Може би Доналд Тръмп разбира това по-добре от всеки друг, тъй като не бърза да предаде това смъртоносно оръжие за дълбоки удари в руска територия, както разчита президентът Зеленски“, добави той.

Зеленски ще се срещне с Тръмп за ракети „Томахоук“за Украйна

Зеленски трябва да пристигне във Вашингтон тази седмица (бел. ред. в петък), за да се срещне с Тръмп и да настоява по въпроса за ракетите „Томахоук“ за Украйна, докато президентът на САЩ претегля решението. Украинският лидер също така многократно призова западните си партньори да наложат повече санкции на Русия и нейните основни икономически и стратегически партньори, като Китай и Индия, за да засилят натиска върху Москва.

„Томахоук“ е дозвукова крилата ракета с обсег до около 2400 километра. Украйна ще се нуждае от подкрепата на САЩ, за да ги използва пълноценно, включително разузнаване за целеуказване дълбоко в Русия.

„В момента е важно да се изпрати сигнал, че Украйна ще бъде подсилена по всякакви възможни начини. И това е едно от тези средства, което е важно за мен – „Томахоук“,

каза Зеленски на пресконференция на 9 октомври, съобщи Kyiv Independent. „Всички подобни неща могат да укрепят Украйна и да принудят руснаците малко да се вразумят, да седнат на масата за преговори“, надява се той.

Тръмп е предпазлив относно „Томахоук“, може да говори с Путин

Тръмп, говорейки на борда на Air Force One в неделя, докато пътуваше към Близкия изток, каза пред репортери, че е имал два „много добр“ разговора със Зеленски през уикенда. „Те имат много голяма нужда от Patriots. „ще видим“ и че „може да се наложи да говори с Русия“ по въпроса.

„При цялата справедливост, казах това на президента Зеленски, защото „Томахоук“ са нова стъпка на агресия, нали?“, обясни американският държавен глава.

Тръмп заяви, че може да каже на Путин, че ако Русия не уреди войната в Украйна, тогава Зеленски ще получи „Томахоук“. „Томахоук“ е невероятно оръжие, много нападателно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това“, каза Тръмп.