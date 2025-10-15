Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

К ейт Мидълтън и принц Уилям са в трескава подготовка за преместването си.

Принцът и принцесата на Уелс, заедно с трите си деца — 12-годишният принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи — планират да се установят в новия си „постоянен дом“ Forest Lodge в Уиндзор до началото на ноември.

Това означава, че има голяма вероятност семейството да се нанесе навреме за празненствата по случай Нощта на Гай Фокс на 5 ноември — традиционен британски празник, отбелязван с огньове, фойерверки и тържества.

Kate Middleton and Prince William Set to Move into Their 'Forever Home' in Windsor Within Weeks https://t.co/H457dGN78t — People (@people) October 14, 2025

Когато за първи път беше обявено, че двойката възнамерява да се премести от сегашния си дом Adelaide Cottage в осемстайната къща в имението Windsor Great Park, източници от двореца споделиха пред PEOPLE, че очакват да се настанят до Коледа. Изглежда обаче нещата са се развили по-бързо от предвиденото.

Ремонтите приключиха по-рано от очакваното, а около имота вече е изграден охраняем периметър от 600 кв.м. със съгласието на Министерството на вътрешните работи. Според Daily Mail, който пръв съобщи новината, част от персонала вече е започнал да премества вещите на семейството.

William and Kate set to move to new Berkshire home https://t.co/NWOtBmmKdm — BBC News (UK) (@BBCNews) August 16, 2025

Децата на кралската двойка са във ваканция от училище Lambrook от 17 октомври, докато 43-годишният принц Уилям ще бъде в Бразилия между 3 и 7 ноември, за да присъства на събитията по връчването на награда Earthshot и на конференцията за климата COP30.

Принцеса Кейт в момента подбира мебели и обзавеждане за новия им дом и няма да придружи съпруга си в Рио де Жанейро и Белен, където ще се проведат официалните събития.

Forest Lodge представлява значително подобрение спрямо настоящия им дом — четиристайната Adelaide Cottage, също разположена в района на Уиндзор. Както и досега, двойката няма да има живеещ персонал, а ще финансира преместването изцяло със собствени средства и ще плаща пазарен наем на имота, който принадлежи на Crown Estate.

Преместването бележи ново начало за семейството след няколко трудни години. Близки до тях споделят, че макар да са се чувствали уютно в Adelaide Cottage, домът е свързан и с някои от най-тежките моменти в живота им.

Само седмици след като се нанесоха там през август 2022 г., те преживяха загубата на бабата на Уилям — кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г., ден след като децата започнаха новото си училище.

В началото на 2024 г. семейството беше изправено пред двойно изпитание — диагнозите рак на принцеса Кейт и на бащата на Уилям, крал Чарлз III. През януари 2025 г. Кейт обяви, че е в ремисия, докато 76-годишният крал продължава лечението си.

Inside Kate and Will’s house move from mystery change to tragedy that drove exithttps://t.co/VZJscOcS9s pic.twitter.com/hWpIgEQMlH — Mirror Royal (@MirrorRoyal) October 14, 2025

Миналата година принц Уилям призна, че периодът е бил „брутален“, а в неотдавнашното си интервю с Юджийн Леви за сериала на актьора по Apple TV+ — „Неохотният пътешественик“ — сподели:

„Тревогата или стресът около семейната страна на нещата ме обземат доста. Защото е по-лично — става дума повече за чувства, за нарушаване на ритъма.“

Според източници престоят им в Adelaide Cottage им е дал възможност да преценят дали животът в Уиндзор подхожда на семейството им. Отговорът се оказал категорично положителен.

Сега Forest Lodge вече се възприема като техен дългосрочен дом — място, където планират да останат дори когато Уилям един ден се възкачи на трона. Очаква се част от персонала, включително дългогодишната бавачка Мария Турион Борало, която е с тях от раждането на принц Джордж, както и икономките, да живеят в отделни, по-малки имоти в рамките на имението.

Освен новия си дом в Уиндзор, семейството на Уелс разполага и със своята селска резиденция Anmer Hall в Норфолк, Източна Англия, както и с лондонската си база — Кенсингтън Палас.