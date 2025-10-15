Любопитно

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Принцът и принцесата на Уелс и трите им деца са избрали осемстайната Forest Lodge за свой нов дом

15 октомври 2025, 10:12
Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън и принц Уилям са в трескава подготовка за преместването си.

Принцът и принцесата на Уелс, заедно с трите си деца — 12-годишният принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи — планират да се установят в новия си „постоянен дом“ Forest Lodge в Уиндзор до началото на ноември.

Това означава, че има голяма вероятност семейството да се нанесе навреме за празненствата по случай Нощта на Гай Фокс на 5 ноември — традиционен британски празник, отбелязван с огньове, фойерверки и тържества.

Когато за първи път беше обявено, че двойката възнамерява да се премести от сегашния си дом Adelaide Cottage в осемстайната къща в имението Windsor Great Park, източници от двореца споделиха пред PEOPLE, че очакват да се настанят до Коледа. Изглежда обаче нещата са се развили по-бързо от предвиденото.

Ремонтите приключиха по-рано от очакваното, а около имота вече е изграден охраняем периметър от 600 кв.м. със съгласието на Министерството на вътрешните работи. Според Daily Mail, който пръв съобщи новината, част от персонала вече е започнал да премества вещите на семейството.

Децата на кралската двойка са във ваканция от училище Lambrook от 17 октомври, докато 43-годишният принц Уилям ще бъде в Бразилия между 3 и 7 ноември, за да присъства на събитията по връчването на награда Earthshot и на конференцията за климата COP30.

Принцеса Кейт в момента подбира мебели и обзавеждане за новия им дом и няма да придружи съпруга си в Рио де Жанейро и Белен, където ще се проведат официалните събития.

Forest Lodge представлява значително подобрение спрямо настоящия им дом — четиристайната Adelaide Cottage, също разположена в района на Уиндзор. Както и досега, двойката няма да има живеещ персонал, а ще финансира преместването изцяло със собствени средства и ще плаща пазарен наем на имота, който принадлежи на Crown Estate.

Преместването бележи ново начало за семейството след няколко трудни години. Близки до тях споделят, че макар да са се чувствали уютно в Adelaide Cottage, домът е свързан и с някои от най-тежките моменти в живота им.

Само седмици след като се нанесоха там през август 2022 г., те преживяха загубата на бабата на Уилям — кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г., ден след като децата започнаха новото си училище.

В началото на 2024 г. семейството беше изправено пред двойно изпитание — диагнозите рак на принцеса Кейт и на бащата на Уилям, крал Чарлз III. През януари 2025 г. Кейт обяви, че е в ремисия, докато 76-годишният крал продължава лечението си.

Миналата година принц Уилям призна, че периодът е бил „брутален“, а в неотдавнашното си интервю с Юджийн Леви за сериала на актьора по Apple TV+ — „Неохотният пътешественик“ — сподели:

„Тревогата или стресът около семейната страна на нещата ме обземат доста. Защото е по-лично — става дума повече за чувства, за нарушаване на ритъма.“

Според източници престоят им в Adelaide Cottage им е дал възможност да преценят дали животът в Уиндзор подхожда на семейството им. Отговорът се оказал категорично положителен.

Сега Forest Lodge вече се възприема като техен дългосрочен дом — място, където планират да останат дори когато Уилям един ден се възкачи на трона. Очаква се част от персонала, включително дългогодишната бавачка Мария Турион Борало, която е с тях от раждането на принц Джордж, както и икономките, да живеят в отделни, по-малки имоти в рамките на имението.

Освен новия си дом в Уиндзор, семейството на Уелс разполага и със своята селска резиденция Anmer Hall в Норфолк, Източна Англия, както и с лондонската си база — Кенсингтън Палас.

Източник: PEOPLE    
Кейт Мидълтън Принц Уилям Кралско семейство Преместване Уиндзор Форест Лодж
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Mercedes даде началото на нова легендарна ера с Vision Iconic

Mercedes даде началото на нова легендарна ера с Vision Iconic

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

България Преди 13 минути

Идеята предизвика широк дебат

70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна

70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна

Свят Преди 20 минути

Разводите, самотата и изолацията се срещат в само една пета от анкетираните

<p>Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години</p>

"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години

Свят Преди 33 минути

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Свят Преди 34 минути

Цели 51% от младите хора в Европа не смятат, че ЕС работи така, както би трябвало

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Свят Преди 50 минути

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

България Преди 56 минути

Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции

Земетресение край Варна

Земетресение край Варна

България Преди 1 час

Трусът е регистриран в 08:37 часа

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 1 час

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал</p>

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Свят Преди 1 час

Френският президент прави отчаян опит да спаси крехкото си ново правителство

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

Свят Преди 1 час

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Свят Преди 1 час

Общо 409 семейства с 601 деца са били инструктирани да напуснат 27 населени места

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Свят Преди 1 час

Президентът Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Свят Преди 1 час

Всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж"

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

България Преди 1 час

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Свят Преди 2 часа

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Как да се храниш според месечния си цикъл

Edna.bg

Как Георги Шопа от “Игри на волята” намира сили, след като дъщеря му живее с рядка болест

Edna.bg

Левски задържа халф до лятото

Gong.bg

Сашо Станков: Ако ЦСКА се притеснява от Добруджа, не е добре

Gong.bg

Агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение в Разлог

Nova.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg