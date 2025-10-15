НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Н АТО търси начини да запълни пролуките в уязвимите си въздушни отбранителни системи, след като нараства броят на проникванията на рояци от дронове и руски самолети, които безогледно навлизат в съюзническото въздушно пространство, пише Politico .

В сряда министрите на отбраната от 32-те членки на Алианса се събират в Брюксел, като ключов въпрос ще бъде дали националните правила ограничават възможностите на върховния военен командир на НАТО да реагира ефективно на въздушните заплахи.

През последните седмици подозрителни безпилотни летателни апарати нарушиха въздушното пространство на Белгия, Германия, Дания и Норвегия, руски дронове бяха засечени над Румъния и свалени над Полша, а алиансът бе принуден да изпрати изтребители, след като три руски МиГ-31 прекараха 12 минути в естонското небе.

В отговор НАТО представи новата програма Eastern Sentry, която прехвърля военни самолети и въздушни системи за отбрана в държави на първа линия.

Въпреки това заплахата породи и по-широк дебат дали върховният съюзен командир в Европа (SACEUR), генерал Алексус Гринкевич, разполага с достатъчно яснота относно това какво може и какво не може да прави, предвид ограниченията, наричани "национални предупреждения", които съюзниците могат да налагат върху своите сили в мисии на НАТО.

"Не е тайна, че колкото повече "национални предупреждения" има, особено за нашите изтребители, толкова по-трудно е за SACEUR да реагира незабавно," заяви американският посланик в НАТО Матеу Уитакър преди срещата.

Уитакър добави, че Вашингтон очаква съюзниците да обявят "големи" финансови ангажименти за закупуване на оръжие за Украйна от САЩ по време на срещата.

.@SecWar meets @SecGenNATO at the top of Defense Ministerial. The 🇺🇸 stands with all Allies & applauds Europe’s rapid air defense response, showing @NATO at its best, ready and focused on its core mission. We must do more on making the Alliance stronger. https://t.co/fosKKWnHrW — U.S. Mission to NATO (@USNATO) October 15, 2025

Поддържане на готовността

Публично НАТО настоява, че вече разполага с всички необходими правомощия да действа срещу въздушни заплахи.

"Мога да ви уверя, че когато тези руски самолети представляват заплаха, ние можем да предприемем всичко необходимо," каза генералният секретар на Алианса Марк Рюте в понеделник.

"Докато не представляват заплаха, ще ги насочваме внимателно извън нашето въздушно пространство."

Рюте към Русия: НАТО е готов

Въпреки че Гринкевич е "доволен" от общите инструкции за всяка мисия, така наречените правила за ангажиране, различните въздушни мисии на НАТО остават "шарени", посочи старши дипломат на Алианса, цитиран анонимно.

"За да се засили интегрираната въздушна отбрана, SACEUR се нуждае от гъвкавост, от пространство за маневри и от премахване на максимално количество национални кавети," допълни дипломатът.

На срещата в сряда министрите ще обсъдят Eastern Sentry. От естонския инцидент насам не са регистрирани доказани руски прониквания.

Тайните на въздушната охрана на лидерите на НАТО

През януари Алиансът стартира подобна инициатива, Baltic Sentry, за патрулиране на водните пътища след случаи на подозрително рязане на дълбоководни кабели, което доведе до намаляване на инцидентите.

"Ако се огледаме за успеха на Baltic Sentry, сме уверени, че новата Eastern Sentry с приноса на много съюзници ще окаже достоверно въздействие и ще възпира Русия от бъдещи въздушни нарушения," заяви втори старши дипломат на НАТО.

Очаква се Вашингтон също да подпомогне с разузнаване и координация за схемата, според американски служител по отбраната.

NATO SecGen Mark Rutte warned: “Let me address the Russians directly, if they deliberately try anything against NATO, we have the means and authority to defend every inch of NATO airspace and territory.” pic.twitter.com/ok4BSOqAMj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Гъвкав отговор

Засилването на въздушната отбрана може да изисква и по-широк мандат за Гринкевич.

Исторически, "националните предупреждения" ограничават НАТО да разполага войски в определени райони и да използва активи за специфични цели, отбелязва Оана Лунгеску от Royal United Services Institute и бивш говорител на НАТО, което "значително усложнява координацията".

За въздушната отбрана става дума за "по-голяма яснота" относно ограниченията, така че SACEUR да може да разполага сили и способности ефективно.

Гринкевич преглежда правилата за гъвкавост и "националните предупреждения" в рамките на Eastern Sentry, които ще подобрят постепенно реакцията на НАТО, според двама дипломати и един служител на Алианса. Очаква се той да представи предложенията си на съюзниците следващата година.

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

Засилването на въздушната отбрана по източния фланг и в балтийската зона ще изисква нови инвестиции, включително изграждане на многослойна мрежа от сензори, интегрирана с обща система за управление с изкуствен интелект, каза втори служител на НАТО, като добави, че Централна Европа се използва като тестова площадка за тези технологии.

Министрите ще обсъдят и съвместни инициативи между ЕС и НАТО, като ЕС води няколко програми, включително SAFE схема за оръжие на стойност 150 млрд. евро, и се очаква да представи комплексна отбранителна стратегия за 2030 г. в четвъртък.

Миналия месец Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да изгради "стена от дронове" за защита на държавите на първа линия от Русия.

Макар планът да е посрещнат с различни оценки в ЕС, съюзниците от НАТО подкрепят идеята Брюксел да помогне за финансиране на отбраната срещу дронове, казаха двама дипломати. Това обаче ще работи само, ако съюзниците и Гринкевич запазят пълен контрол върху оборудването и начина на използването му.