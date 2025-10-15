Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Е кип на Световната здравна организация e бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.
Russia struck a UN @OCHA_Ukraine humanitarian convoy in the Kherson region. Two @WFPUkraine trucks, within the convoy, delivering food and vital aid, were damaged by a deliberate drone attack. Luckily all staff are alive.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2025
Trucks carrying food for people in need, clearly marked… pic.twitter.com/x3X9Hapza0
Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град в Херсонска област Билозерка (Белозьорка на руски език), добави Гебрейесус в публикацията си в социалната платформа "Екс".
A humanitarian convoy carrying hygiene items, medications, and other aid to war-torn Bilozerka in the #Kherson Region was attacked this morning.— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 14, 2025
📹 Watch Andrea de Domenico, Head of @OCHA_Ukraine, who accompanied the convoy, speak from the site🔻 pic.twitter.com/9Po7XGqPm1
Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката, уточни днес ръководителят на СЗО. Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.
От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. страната е изправена пред дълбока хуманитарна криза. Милиони украинци бяха принудени да напуснат домовете си, а достъпът до основни услуги и медицинска помощ в редица райони остава силно ограничен.
Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че от началото на конфликта до август 2024 г. в Украйна са регистрирани над 1900 атаки срещу здравни заведения и медицински персонал. Само през първия месец на инвазията – между 24 февруари и 21 март 2022 г. – мониторингови организации документираха десетки нападения срещу болници и линейки, при които загинаха цивилни и медицински служители.
Атаките срещу здравната инфраструктура и хуманитарните работници се превърнаха в трайна заплаха. Украинските власти обвиняват Русия, че системно възпрепятства доставките на медикаменти и достъпа до хуманитарни коридори в окупираните територии. Международната общност, включително СЗО, многократно осъди тези действия, довели до извънредна ситуация в здравеопазването.
През септември 2022 г. ракетен удар по цивилен хуманитарен конвой в района на Запорожие отне живота на най-малко 25 души и рани десетки други, според данни на Amnesty International. Подобни нападения срещу конвои и пунктове за раздаване на помощи бяха регистрирани и през следващите месеци.