Свят

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства

15 октомври 2025, 08:41
Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина
Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока
Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел
Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва
Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството
Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Е кип на Световната здравна организация e бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град в Херсонска област Билозерка (Белозьорка на руски език), добави Гебрейесус в публикацията си в социалната платформа "Екс".

Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката, уточни днес ръководителят на СЗО. Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. страната е изправена пред дълбока хуманитарна криза. Милиони украинци бяха принудени да напуснат домовете си, а достъпът до основни услуги и медицинска помощ в редица райони остава силно ограничен.

Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че от началото на конфликта до август 2024 г. в Украйна са регистрирани над 1900 атаки срещу здравни заведения и медицински персонал. Само през първия месец на инвазията – между 24 февруари и 21 март 2022 г. – мониторингови организации документираха десетки нападения срещу болници и линейки, при които загинаха цивилни и медицински служители.

Атаките срещу здравната инфраструктура и хуманитарните работници се превърнаха в трайна заплаха. Украинските власти обвиняват Русия, че системно възпрепятства доставките на медикаменти и достъпа до хуманитарни коридори в окупираните територии. Международната общност, включително СЗО, многократно осъди тези действия, довели до извънредна ситуация в здравеопазването.

През септември 2022 г. ракетен удар по цивилен хуманитарен конвой в района на Запорожие отне живота на най-малко 25 души и рани десетки други, според данни на Amnesty International. Подобни нападения срещу конвои и пунктове за раздаване на помощи бяха регистрирани и през следващите месеци.

Източник: БТА, Иво Тасев    
СЗО Украйна Нападение Хуманитарна помощ ООН Лекарства Херсонска област Тедрос Аданом Гебрейесус Война в Украйна Хуманитарни работници
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Здравната вноска остава същата

Здравната вноска остава същата

pariteni.bg
Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Свят Преди 16 минути

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Свят Преди 21 минути

Деменцията на 90-годишния мъж не беше приета като причина за освобождаването му

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 32 минути

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

Свят Преди 45 минути

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

Липса на кворум провали заседанието на НС, опозицията иска оставка на правителството

Липса на кворум провали заседанието на НС, опозицията иска оставка на правителството

България Преди 46 минути

Следващото е в четвъртък от 9:00 ч., обяви председателят на парламента Наталия Киселова

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Свят Преди 1 час

Всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж"

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

България Преди 1 час

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

Microsoft слага официален край на Windows 10

Microsoft слага официален край на Windows 10

Технологии Преди 1 час

Около 40% от компютрите с Windows все още го използват

Мъж и жена загинаха при пожари в София

Мъж и жена загинаха при пожари в София

България Преди 2 часа

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Междувременно ислямисткото движение ще предаде телата на още четирима загинали заложници

<p>Почина&nbsp;художникът зад легендарните плакати на &quot;Междузвездни войни&quot; и &quot;Индиана Джоунс&quot;</p>

Почина Дрю Струзан - художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"

Свят Преди 3 часа

Toй си е отишъл на 78-годишна възраст

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

България Преди 3 часа

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Любопитно Преди 3 часа

Подробности четете в следващите редове

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Свят Преди 3 часа

От 12 октомври Европейският съюз ще въведе нова система за влизане за чужденци, които се нуждаят от краткосрочни шенгенски визи

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Мариус Куркински на 55: Бях влюбен веднъж в живота си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 октомври, сряда

Edna.bg

Левски задържа халф до лятото

Gong.bg

Меси не включи Ламин Ямал сред десетте най-добри млади играчи в света

Gong.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg

Майка и бебе са с изгаряния заради UV лампа в Инфекциозна болница в София

Nova.bg