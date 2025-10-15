България

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

15 октомври 2025, 11:30
В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди
Източник: БГНЕС

З аводът за преработка на отпадъци (СПТО) на София отчете два рекорда тази седмица:

  1. по износ на RDF гориво и
  2. по приходи от рециклируеми материали.

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев, който посочи, че резултатите са доказателство за промяната в управлението на отпадъците.

Столична община: Въвличането на прокуратурата е напълно излишно

  • Рекорди и резултати

По данни на кмета, СПТО е постигнало рекорд по износ на RDF гориво: 90 270 тона за 2025 г., което е повече от общото количество за 2024 и 2023 г. Вторият рекорд е по приходи от рециклируеми материали: 1 754 846 лева, което е два пъти повече от 2024 г. и почти пет пъти повече от 2023 г.

Според Терзиев тези резултати показват, че реформата в управлението на отпадъците спира старите схеми и носи реални резултати.

  • Проверки и прозрачност

Кметът припомня, че заводът е бил обект на безпрецедентен брой проверки от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и други институции. Само Министерството на околната среда и водите е извършило 17 проверки за година и пловина, при 4 проверки за осем години при предишното управление. Нарушения в настоящото управление не са установени.

"Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите", посочва Терзиев.

Васил Терзиев инспектира столичния завод за отпадъци (СНИМКИ)

  • Ролята на СПТО в кризата

СПТО е общинско предприятие, пряко подчинено на кмета, което според Терзиев осигурява гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби.

Предприятието пое временната организация на сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", като естествено продължение на екипа на общината.

За сравнение, "Софекострой" е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет, като според кмета през годините политически и икономически интереси често са възпрепятствали развитието му.

Лишени от свобода чистят боклука в "Люлин" и "Красно село"
42 снимки
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука
  • Какво е било заварено

По думите на Терзиев, в периода на управление на ГЕРБ заводът на практика не е работел, а инвестицията от 350 млн. лева е била свързана със "схеми за източване".

Сред посочените проблеми са "фантомна поддръжка със загуби за над 100 млн. лв., излишен комисионер, неизгодни поръчки за техника и гориво и стотици хиляди левове бонуси за ръководството".

Контролът на входящите отпадъци е бил "катастрофален", а в системата са попадали смесени битови отпадъци, сгурия, земни маси и дори ЕГО-отпадъци, за които столичани са плащали по 400 лв. на тон.

В резултат над 90% от отпадъците са били депонирани, вместо да се преработват или оползотворяват, а качеството на произвежданото RDF гориво е било толкова ниско, че не е имало договор за изкупуване.

Три от четири клетки на депото са били запълнени за седем години при планиран капацитет от 21.

Терзиев: Ако тази практика не бъде спряна, София ще има голям проблем с отпадъка

  • Настоящо състояние и следващи стъпки

Според Терзиев "тази страница е затворена". Днес СПТО подобрява рекордите си, а животът на депото е удължен до 2029 г. (при предишна прогноза за запълване през 2024 г.).

Заводът е определен като гръбнак на кризисния отговор и координира всички ресурси в засегнатите райони, включително доброволните усилия на граждани и помощта от други общини.

Кметът заявява, че следващата стъпка е увеличаване на капацитета на СПТО, както и продължаване на реформите в "Софекострой". Според него подкрепата в Общинския съвет е ключова, за да се гарантира, че "София никога повече няма да бъде изнудвана".

И още Терзиев призовава гражданите към активно участие в разделното събиране на отпадъците: "Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни."

Кризата със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"
4 снимки
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
СПТО София Управление на отпадъците Васил Терзиев RDF гориво Рециклируеми материали Рекорди Прозрачност Реформа в отпадъците Депониране на отпадъци Разделно събиране
