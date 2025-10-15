В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

З аводът за преработка на отпадъци (СПТО) на София отчете два рекорда тази седмица:
- по износ на RDF гориво и
- по приходи от рециклируеми материали.
Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев, който посочи, че резултатите са доказателство за промяната в управлението на отпадъците.
- Рекорди и резултати
По данни на кмета, СПТО е постигнало рекорд по износ на RDF гориво: 90 270 тона за 2025 г., което е повече от общото количество за 2024 и 2023 г. Вторият рекорд е по приходи от рециклируеми материали: 1 754 846 лева, което е два пъти повече от 2024 г. и почти пет пъти повече от 2023 г.
Според Терзиев тези резултати показват, че реформата в управлението на отпадъците спира старите схеми и носи реални резултати.
- Проверки и прозрачност
Кметът припомня, че заводът е бил обект на безпрецедентен брой проверки от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и други институции. Само Министерството на околната среда и водите е извършило 17 проверки за година и пловина, при 4 проверки за осем години при предишното управление. Нарушения в настоящото управление не са установени.
"Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите", посочва Терзиев.
- Ролята на СПТО в кризата
СПТО е общинско предприятие, пряко подчинено на кмета, което според Терзиев осигурява гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби.
Предприятието пое временната организация на сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", като естествено продължение на екипа на общината.
За сравнение, "Софекострой" е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет, като според кмета през годините политически и икономически интереси често са възпрепятствали развитието му.
- Какво е било заварено
По думите на Терзиев, в периода на управление на ГЕРБ заводът на практика не е работел, а инвестицията от 350 млн. лева е била свързана със "схеми за източване".
Сред посочените проблеми са "фантомна поддръжка със загуби за над 100 млн. лв., излишен комисионер, неизгодни поръчки за техника и гориво и стотици хиляди левове бонуси за ръководството".
Контролът на входящите отпадъци е бил "катастрофален", а в системата са попадали смесени битови отпадъци, сгурия, земни маси и дори ЕГО-отпадъци, за които столичани са плащали по 400 лв. на тон.
В резултат над 90% от отпадъците са били депонирани, вместо да се преработват или оползотворяват, а качеството на произвежданото RDF гориво е било толкова ниско, че не е имало договор за изкупуване.
Три от четири клетки на депото са били запълнени за седем години при планиран капацитет от 21.
- Настоящо състояние и следващи стъпки
Според Терзиев "тази страница е затворена". Днес СПТО подобрява рекордите си, а животът на депото е удължен до 2029 г. (при предишна прогноза за запълване през 2024 г.).
Заводът е определен като гръбнак на кризисния отговор и координира всички ресурси в засегнатите райони, включително доброволните усилия на граждани и помощта от други общини.
Кметът заявява, че следващата стъпка е увеличаване на капацитета на СПТО, както и продължаване на реформите в "Софекострой". Според него подкрепата в Общинския съвет е ключова, за да се гарантира, че "София никога повече няма да бъде изнудвана".
И още Терзиев призовава гражданите към активно участие в разделното събиране на отпадъците: "Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни."