"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос

15 октомври 2025, 10:08
"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години
Източник: БГНЕС

Г ерманка, която открадна върха на древна гръцка колона преди повече от половин век, я върна на Гърция, слагайки край на десетилетно отсъствие на 2 400-годишния артефакт, взет от родното място на Олимпийските игри, пише New York Post.

Ионийският капител на колоната, изработен от варовик и с размери около 23 см височина и 33 см ширина, е откраднат от Леонидаион, гостоприемницата от IV век пр.н.е. в Древна Олимпия.

Гръцките власти съобщиха, че реликвата е върната по време на церемония в петък в Конферентния център на Древна Олимпия, след като жената доброволно я предала на Университета в Мюнстер, Германия, който организира репатрирането ѝ.

Жената е откраднала артефакта през 60-те години на миналия век по време на посещение на обекта и го е държала десетилетия, преди да реши да го върне. Тя заяви, че е била вдъхновена от скорошното връщане на ограбени антики от университета.

Министерството на културата на Гърция похвали "чувствителността и смелостта" ѝ и заяви, че нейният акт показва, че "никога не е късно да постъпиш правилно".

Връщането бележи третия голям артефакт, който Университетът в Мюнстер е изпратил обратно в Гърция през последните години.

През 2019 г. университетът репатрира така наречената Чаша на Луис, свързана с олимпийския шампион от 1896 г., а през 2024 г. върна мраморна мъжка глава от римската епоха в Солун.

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос по време на предаването.

"Този акт доказва, че културата и историята нямат граници, но изискват сътрудничество, отговорност и взаимно уважение. Всяко такова връщане е акт на възстановяване на справедливостта и в същото време мост на приятелство между народите."

Д-р Торбен Шрайбер, куратор на Археологическия музей в Университета в Мюнстер, заяви, че институцията ще продължи да връща всеки обект, за който се докаже, че е придобит по незаконен начин.

"Никога не е късно да направиш това, което е правилно, морално и справедливо", каза той.

Леонидаион, кръстен на своя благодетел Леонид от Наксос, е най-голямата структура в светилището на Олимпия, изградена с йонийски колони от всички страни, за да приема видни гости.

Фрагментът ще бъде консервиран и изложен в Древна Олимпия, съобщиха официалните лица.

Източник: New York Post    
