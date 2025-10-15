Свят

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС

15 октомври 2025, 07:35
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина
Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока
Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва
Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството
Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)
Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция
Почина главен заподозрян за пожара в дискотека

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

М инистърът на отбраната Атанас Запрянов ще вземе участие в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО и в извънредното заседание на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на Европейския съюз, които ще се проведат днес в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на Срещата на върха в Хага през юли 2025 г. Ще бъдат разгледани и редица ключови въпроси от дневния ред на Алианса като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, както и координирания отговор на хибридните заплахи срещу НАТО.

Запрянов ще вземе участие и в среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (UDCG), инициирана от държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли и министъра на отбраната на Германия Борис Писториус. На срещата ще бъдат дискутирани приоритетите за Украйна в контекста на продължаващата подкрепа за страната, посочват още от министерството.

По време на заседанието на Съвет „Външни работи/Отбрана“ ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС, създаването на защита от дронове и ускоряването на процесите на изграждане на отбранителни способности в подкрепа на засилването на отбранителния капацитет на съюза.

В края на септември министър Атанас Запрянов се включи в неформални консултации по инициативата за укрепване на източните граници на Европейския съюз (ЕС) и създаване на стена срещу дронове, лансирана от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Срещата бе свикана от комисаря по отбранителна индустрия и космос Андриус Кубилиус и в нея участваха върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас, министрите на отбраната на страните от източния фланг на Съюза и на Украйна, както и представител на НАТО.

Източник: Петра Куртева/БТА    
Запрянов НАТО среща Брюксел
Мъж и жена загинаха при пожари в София

Мъж и жена загинаха при пожари в София

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

<p>&quot;Покажете червен картон на Израел&quot;</p>

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души

<p>Почина&nbsp;художникът зад легендарните плакати на &quot;Междузвездни войни&quot; и &quot;Индиана Джоунс&quot;</p>

Почина Дрю Струзан - художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"

Toй си е отишъл на 78-годишна възраст

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

От 12 октомври Европейският съюз ще въведе нова система за влизане за чужденци, които се нуждаят от краткосрочни шенгенски визи

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Изследванията на здравословните ефекти на шоколада са сложни

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в "Игри на волята"

Гребецът Георги Стойчев-Шопа отпадна от надпреварата поради медицински причини

Военните поеха властта в Мадагаскар

Военните поеха властта в Мадагаскар

Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Той си отиде на 51 години

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

