Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

М инистърът на отбраната Атанас Запрянов ще вземе участие в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО и в извънредното заседание на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на Европейския съюз, които ще се проведат днес в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на Срещата на върха в Хага през юли 2025 г. Ще бъдат разгледани и редица ключови въпроси от дневния ред на Алианса като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, както и координирания отговор на хибридните заплахи срещу НАТО.

Запрянов ще вземе участие и в среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (UDCG), инициирана от държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли и министъра на отбраната на Германия Борис Писториус. На срещата ще бъдат дискутирани приоритетите за Украйна в контекста на продължаващата подкрепа за страната, посочват още от министерството.

По време на заседанието на Съвет „Външни работи/Отбрана“ ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС, създаването на защита от дронове и ускоряването на процесите на изграждане на отбранителни способности в подкрепа на засилването на отбранителния капацитет на съюза.

В края на септември министър Атанас Запрянов се включи в неформални консултации по инициативата за укрепване на източните граници на Европейския съюз (ЕС) и създаване на стена срещу дронове, лансирана от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Срещата бе свикана от комисаря по отбранителна индустрия и космос Андриус Кубилиус и в нея участваха върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас, министрите на отбраната на страните от източния фланг на Съюза и на Украйна, както и представител на НАТО.