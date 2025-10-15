Свят

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Деменцията на 90-годишния мъж не беше приета като причина за освобождаването му

15 октомври 2025, 09:46
Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора
Източник: Getty Images

А встрийският мъж, който държал дъщеря си в плен в мазето на дома си и имал седем деца с нея в продължение на 24 години, получи отказ за освобождаване от затвора. Йозеф Фрицъл, на 90 години, излежава доживотна присъда след осъждането му през 2009 г. за кръвосмешение, изнасилване, принуда, незаконно лишаване от свобода, поробване и небрежно убийство заради смъртта на едно от новородените му деца, съобщи Reuters.

След като прекара 15 години в затворническо отделение за психично болни престъпници, Фрицъл беше преместен в обикновен затвор през 2024 г., съобщи Австрийската пресагенция (APA), предаде People. Този трансфер му позволи да подаде молба за освобождаване, което според съобщенията неговият адвокат направил през август. APA, позовавайки се на адвоката на Фрицъл Астрид Вагнер, съобщи, че Регионалният съд в Кремс е отхвърлил молбата му.

Австрийското чудовище Йозеф Фрицъл "вече не представлява опасност"

„Според мен аргументацията е погрешна“, заяви Вагнер пред агенцията. „Затова ще обжалвам това решение.“ Според доклада Вагнер е твърдяла, че Фрицъл страда от прогресираща деменция и трябва да бъде преместен в център за деменция, който според нея е „по-добро място от затвора“.

Съдът постанови, според APA, че Фрицъл все още изпитва агресия към семейството си като част от своите заблуди и не може да се изключи възможността да представлява заплаха. Фрицъл държал дъщеря си Елизабет в плен в мазето на семейния им дом, започвайки от момента, когато тя била на 18 години, съобщи „Ню Йорк Таймс“ през 2008 г.

Йозеф Фрицъл, който изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, ще бъде преместен в обикновен затвор

Той станал баща на седем деца с дъщеря си, включително три, които останали с Елизабет в мазето. Други три деца били осиновени от Фрицъл и съпругата му. Седмото дете починало малко след раждането. Според съобщенията властите разкрили насилието, когато Елизабет и най-голямото й дете се нуждаели от медицинска помощ. „Таймс“ съобщи, че съпругата на Фрицъл не била наясно с насилието и вярвала, че дъщеря й се е присъединила към секта и е трябвало да се откаже от децата си.

Източник: People    
Йозеф Фрицъл Отказ за освобождаване Доживотна присъда Кръвосмешение Изнасилване Плен в мазе Лишаване от свобода Деменция Австрия Съдебен спор
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

България Преди 13 минути

Идеята предизвика широк дебат

70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна

70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна

Свят Преди 20 минути

Разводите, самотата и изолацията се срещат в само една пета от анкетираните

<p>Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години</p>

"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години

Свят Преди 33 минути

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Свят Преди 34 минути

Цели 51% от младите хора в Европа не смятат, че ЕС работи така, както би трябвало

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Свят Преди 50 минути

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

България Преди 56 минути

Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции

Земетресение край Варна

Земетресение край Варна

България Преди 1 час

Трусът е регистриран в 08:37 часа

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 1 час

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал</p>

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Свят Преди 1 час

Френският президент прави отчаян опит да спаси крехкото си ново правителство

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

Свят Преди 1 час

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Свят Преди 1 час

Общо 409 семейства с 601 деца са били инструктирани да напуснат 27 населени места

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Свят Преди 1 час

Президентът Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Свят Преди 1 час

Всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж"

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

България Преди 1 час

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

<p>Първи коментар след изявлението на&nbsp;Бойко Борисов</p>

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

България Преди 1 час

Във вторник Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Как да се храниш според месечния си цикъл

Edna.bg

Как Георги Шопа от “Игри на волята” намира сили, след като дъщеря му живее с рядка болест

Edna.bg

Левски задържа халф до лятото

Gong.bg

Сашо Станков: Ако ЦСКА се притеснява от Добруджа, не е добре

Gong.bg

Агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение в Разлог

Nova.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg