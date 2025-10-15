България

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Идеята предизвика широк дебат

15 октомври 2025, 10:28
И деята за въвеждане на забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години, повдигната за обществена дискусия от образователния министър, предизвика широк дебат. Възможно ли е подобно ограничение да се приложи на практика и дали то е най-правилният подход за предпазване на подрастващите от вредното влияние на дигиталния свят?

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Според  Асен Александров от Сдружението на директорите в средното образование една забрана, която не може да бъде ефективно контролирана, е по-скоро вредна, защото учи младото поколение, че законите могат да не се спазват.

„Ако не може да се контролира дали се изпълнява тази забрана, аз бих казал, че тя е много вредна, защото в България има много закони, които не се изпълняват и ние даваме на младото поколение много лош знак“, коментира той в ефира на NOVA.

Александров направи паралел със съществуващите забрани за продажба на алкохол и цигари на непълнолетни, които масово не се спазват.

Той подчерта, че ролята на училището е да образова децата как безопасно да използват дигиталните инструменти, а не да ги забранява.

„По-хубаво е децата да се научат. Нашата работа в училище е да направим всичко възможно да научим децата да работят по най-добрия начин“, допълни той, като изтъкна, че децата лесно могат да заобиколят забраната.

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Експертът по киберсигурност Спас Иванов обясни, че към момента техническият контрол е почти невъзможен, тъй като платформите разчитат на декларирана от потребителя възраст. Решение обаче е на хоризонта с въвеждането на европейския цифров портфейл за самоличност.

„Това ще означава, че ще можете да се легитимирате еднозначно с държавна гаранция пред социалната мрежа, без да разкривате истинската си самоличност, а само на колко години сте“, обясни Иванов.

Той предупреди също и за риска от създаване на „дигитални аутсайдери“ и подчерта, че бизнес моделът на тези платформи е фокусиран върху това да задържи вниманието на потребителя възможно най-дълго.

Половината младежи са пристрастени към социални мрежи

Въпросът дали една забрана не е просто борба с последствията, вместо с причините, остава отворен. Според Асен Александров е странно възрастните да забраняват на децата нещо, което самите те правят постоянно.

„Ако вкъщи родителите, които използват тези социални мрежи, не ограничават децата си, резултатите ще бъдат слаби“, заключи той, като отново наблегна на ключовата роля на образованието.

Източник: nova.bg    
социални мрежи забрана деца
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

