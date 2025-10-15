"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Х иляди пропалестински протестиращи излязоха във вторник по улиците на северния италиански град Удине преди световната квалификация по футбол между Италия и Израел. Мирната демонстрация приключи с сблъсъци между протестиращи и полиция, съобщиха властите, цитирани от CNN .

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души. Шествието преминало през центъра на града от късния следобед, преди началото на мача на стадион "Фриули", който Италия спечели с 3:0. Срещата започна в 20:45 ч. местно време (14:45 ч. по източноамериканско).

Организаторите от Комитета за Палестина - Удине призоваха световната футболна федерация FIFA да изключи Израел от всички турнири, заявявайки, че израелският отбор подкрепя "политиките на окупация" в палестинските територии.

✊ Pro-Palestinian supporters clashed with police outside the stadium, upset with Italy for hosting lsraeI. ⚽️ pic.twitter.com/nion6fkCbI — 𝓙𝓲𝓶𝓶𝔂 𝓙 🫒🗝️🇵🇸 (@JimmyJ4thewin) October 14, 2025

Протестиращите носели 18-метрово палестинско знаме и голямо червено платно с надписа на акцията - "Покажете червен картон на Израел". Метална статуя, символизираща правосъдието, държала везни в едната си ръка и червен картон в другата.

"Настъпи примирие, но не и мир. Както написах на своя плакат, не може да има мир без справедливост", каза демонстрантката Валентина Бианки.

В края на шествието някои участници хвърляли пиратки и метални заграждения срещу жандармерията, която отвърнала с водни оръдия и сълзотворен газ.

ITALY: Udine looks like a war zone right now.



A coalition of pro-Palestinian far-left activists and Islamists is rioting and destroying the city over the Italy–Israel match.



The war is over, and there’s no reason to protest. They just want to cause havoc and destroy everything! pic.twitter.com/dQV8NhTFLh — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 14, 2025

Държавната телевизия RAI съобщи, че един от нейните журналисти е бил ударен с камък и откаран в болница, а агенция ANSA информира за втори пострадал журналист и няколко наранени полицаи, получили медицинска помощ.

"Това, което се случи тази вечер, е недопустимо. Нашият град категорично осъжда насилието, разиграло се по улиците в края на демонстрацията", заяви кметът Алберто Феличе де Тони.

Организаторите решиха да проведат протеста, въпреки че Израел и групировката "Хамас" вече бяха постигнали споразумение за прекратяване на огъня, включващо освобождаването на останалите живи израелски заложници и връщането на палестински затворници.

Tensions rise as Italian police turned water cannons on demonstrators in Udine on October 14 during a pro-Palestinian protest held alongside the World Cup qualifier between Italy and Israel.



Organisers called on FIFA to ban Israel from competitions, accusing the team of… pic.twitter.com/AmEqiW2SiG — TRT World (@trtworld) October 14, 2025

Строги мерки за сигурност

Италианската футболна федерация съобщи, че за мача с Израел са били продадени малко над 9000 билета, далеч под намаления капацитет от 16 000 места.

Много магазини останали затворени през целия ден, а други със спуснали кепенци още следобед, когато протестът започнал, от страх от щети след насилие на демонстрации в други италиански градове през последните седмици.

Pro-Palestinian protesters clashed with riot police as Italy played Israel in a soccer World Cup qualifier https://t.co/qxcOv0hYH1 pic.twitter.com/3UqP3rRlsl — Reuters (@Reuters) October 15, 2025

Местните власти наложили редица ограничения:

затваряне на улици,

ограничаване на паркирането и

поставяне на бетонни заграждения около стадиона за създаване на охраняеми зони.

В деня на мача било забранено сервирането на храни и напитки в стъклени, керамични или метални съдове, а външните мебели на заведенията трябвало да бъдат прибрани.

Някои жители на иначе тихия град изразиха недоволство от засиленото полицейско присъствие.

"Видях хеликоптери да прелитат над главата ми. Смятам, че такова разгръщане на сили за един футболен мач никога не бива да се допуска", каза местният жител Паоло Лици.