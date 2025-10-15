„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Д жиджи Хадид доказа, че е най-големият поддръжник на Брадли Купър. Докато актьорът се подготвя за премиерата на новия си филм, Хадид използва социалните мрежи, за да окуражи последователите си да го подкрепят, като сподели няколко лични послания и кадри.

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

Хадид публикува в Instagram Story свои окуражаващи думи и снимки от събитието, въпреки че не присъства лично. „Премиера! Поздравления за моята любов!“ – написа тя под снимка, на която се виждаше гигантски екран, излъчващ филма. В публикацията си Хадид поздрави и целия актьорски състав и екип, включително Лора Дърн, Уил Арнет, Андра Дей и други.

Gigi Hadid borrowed a page from the supportive girlfriend playbook. https://t.co/P38WyjvbZH pic.twitter.com/dbeTmWYxQ0 — E! News (@enews) October 13, 2025

Брадли Купър сподели откровено за участието на семейството си във филма, разкривайки, че дъщеря му Лия също има роля. „Тя е част от него,“ каза той пред E! News. „Снимах ‘Роди се звезда’, когато тя се роди, а след това в ‘Маестро’ – тя вече беше вътре.“

Актьорът допълни, че присъствието на Лия на снимачната площадка му се струва напълно естествено: „Това е просто част от това, което правим, и е нещо хубаво. Тя наистина се интересува от това.“

Купър споделя Лия с бившата си партньорка Ирина Шейк. Двамата поддържат добри отношения и често са засичани заедно – по време на разходки, почивки и семейни излети.

Той допълни, че дъщеря му е „изключително ангажирана“ във всеки негов филмов проект, като не се притеснява да дава мнения и идеи:

„Децата казват точно това, което мислят, а тя има мнение за всичко,“ сподели той. „Харесва ми да чувам какво мисли. Дори при избора на актьори гледаме заедно кастингите.“

Gigi Hadid Supports Her "Love" Bradley Cooper in Rare Post https://t.co/mmC2Wl1pLr — The Ultsrc (@the_ult_src) October 13, 2025

Как Брадли Купър вдъхновява Джиджи Хадид

Макар че Джиджи Хадид и Брадли Купър дълго време пазеха връзката си далеч от светлините на прожекторите, през последните месеци двамата изглеждат все по-отворени да споделят малки моменти от личния си живот. Моделът публикува от време на време снимки на актьора и сладки послания в негова подкрепа.

В ново интервю за Vogue, Хадид разкри, че обмисля да се пробва в актьорството – и именно Купър е човекът, който я насърчава да следва творческите си амбиции.

„Уважавам го много като творец,“ сподели тя. „Чувствам, че ми дава толкова много – насърчение и, просто, вяра.“

Тя добави: „Когато човек, на когото се възхищаваш, те окуражава, това поражда огромна вяра в себе си. Например – кое е най-лошото нещо, което може да се случи, ако се явя на прослушване? Просто скачаш и го правиш.“