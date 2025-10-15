Любопитно

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

15 октомври 2025, 11:20
„Любов моя": Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар
Източник: Getty Images

Д жиджи Хадид доказа, че е най-големият поддръжник на Брадли Купър. Докато актьорът се подготвя за премиерата на новия си филм, Хадид използва социалните мрежи, за да окуражи последователите си да го подкрепят, като сподели няколко лични послания и кадри.

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

Хадид публикува в Instagram Story свои окуражаващи думи и снимки от събитието, въпреки че не присъства лично. „Премиера! Поздравления за моята любов!“ – написа тя под снимка, на която се виждаше гигантски екран, излъчващ филма. В публикацията си Хадид поздрави и целия актьорски състав и екип, включително Лора Дърн, Уил Арнет, Андра Дей и други.

Брадли Купър сподели откровено за участието на семейството си във филма, разкривайки, че дъщеря му Лия също има роля. „Тя е част от него,“ каза той пред E! News. „Снимах ‘Роди се звезда’, когато тя се роди, а след това в ‘Маестро’ – тя вече беше вътре.“

Актьорът допълни, че присъствието на Лия на снимачната площадка му се струва напълно естествено: „Това е просто част от това, което правим, и е нещо хубаво. Тя наистина се интересува от това.“

Купър споделя Лия с бившата си партньорка Ирина Шейк. Двамата поддържат добри отношения и често са засичани заедно – по време на разходки, почивки и семейни излети.

Той допълни, че дъщеря му е „изключително ангажирана“ във всеки негов филмов проект, като не се притеснява да дава мнения и идеи:

Децата казват точно това, което мислят, а тя има мнение за всичко,“ сподели той. „Харесва ми да чувам какво мисли. Дори при избора на актьори гледаме заедно кастингите.“

  • Как Брадли Купър вдъхновява Джиджи Хадид

Макар че Джиджи Хадид и Брадли Купър дълго време пазеха връзката си далеч от светлините на прожекторите, през последните месеци двамата изглеждат все по-отворени да споделят малки моменти от личния си живот. Моделът публикува от време на време снимки на актьора и сладки послания в негова подкрепа.

В ново интервю за Vogue, Хадид разкри, че обмисля да се пробва в актьорството – и именно Купър е човекът, който я насърчава да следва творческите си амбиции.

„Уважавам го много като творец,“ сподели тя. „Чувствам, че ми дава толкова много – насърчение и, просто, вяра.“

Тя добави: „Когато човек, на когото се възхищаваш, те окуражава, това поражда огромна вяра в себе си. Например – кое е най-лошото нещо, което може да се случи, ако се явя на прослушване? Просто скачаш и го правиш.“

Източник: www.hola.com    
Джиджи Хадид Брадли Купър Филмова премиера Подкрепа Социални мрежи Лия Купър
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
