Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

15 октомври 2025, 10:52
Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят
Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.   
Източник: GettyImages

С иновете на Бритни Спиърс твърдят, че поп звездата ги е наблюдавала, докато спят, с нож в ръка, според сензационните нови мемоари на баща им Кевин Федерлайн, пише списание PEOPLE.

Федерлайн, на 47 години, разказва за инцидента с ножа – който според него се е случил повече от веднъж – в новите си мемоари „You Thought You Knew“, откъси от които са публикувани от The New York Times.

„Понякога се събуждаха през нощта и я намираха да стои мълчаливо на вратата, наблюдавайки ги как спят – „О, буден ли си?“ – с нож в ръка“,

пише Федерлайн. „След това тя се обръщаше и се отдалечаваше без обяснение“.

Федерлайн и Спиърс бяха женени от 2004 до 2007 г. и преживяха тежка битка за попечителство над синовете им Шон Престън, на 20 г., и Джейдън Джеймс, на 19 г.

Представител на Спиърс не отговори веднага на запитване за коментар.

Връзката на Спиърс с момчетата е била обтегната през годините,

въпреки че през юни тя сподели снимка в Instagram, на която се събира отново с Джейдън, и каза пред PEOPLE през 2023 г., че да стане майка и да създаде семейство е било „сбъдната мечта“.

През 2022 г. Джейдън говори пред The Daily Mail за отношенията си с майка си, казвайки, че „100% вярва“, че могат да бъдат „поправени“. „Просто ще отнеме много време и усилия. Просто искам тя да се оправи психически“, каза той тогава. „Когато се оправи, наистина искам отново да я видя“.

Джейдън също каза, че брат му е помолил Спиърс „да не публикува негови снимки (в социалните медии), а тя го е направила въпреки това. Така че не мина добре“.

Федерлайн също говори по време на интервюто, казвайки, че

Шон Престън и Джейдън са „взели решението“ да не присъстват на сватбата на Спиърс със Сам Асгари през юни 2022 г.

(Те се разведоха миналата година).

По-късно певицата на „Gimme More“ реагира на интервюто в Instagram, пишейки: „Наскърбява ме да чуя, че бившият ми съпруг е решил да обсъди отношенията между мен и децата ми... Както всички знаем, отглеждането на момчета тийнейджъри никога не е лесно за никого. Притеснява ме, че причината е свързана с моя Instagram. Беше МНОГО преди Instagram... Дадох им всичко... Само една дума: БОЛЕЗНЕНО“.

Междувременно, на друго място в мемоарите си, Федерлайн изрази загриженост относно настоящата „ситуация“ на Спиърс, пишейки, че вярва, че тя „се стреми към нещо необратимо“.

„Стана невъзможно да се преструваме, че всичко е наред. От моя гледна точка часовникът тиктака и наближаваме единадесетия час“,

пише той в мемоарите си, според Times. „Нещо лошо ще се случи, ако нещата не се променят, и най-големият ми страх е, че синовете ни ще останат да събират парчетата“.

Той също така твърди, че движението „Free Britney“ – което помогна да се измъкне Спиърс от 13-годишното ѝ попечителство – е било по-вредно, отколкото феновете смятат, и че той се нуждае феновете на поп звездата да насочат вниманието си към нейното спасяване.

„Сега, повече от всякога, (нашите деца) се нуждаят от вашата подкрепа. Аз бях техен буфер години наред, но сега е по-голямо от мен“, пише той. „Време е да бием тревога“, категоричен е Федерлайн.

Той не даде конкретни подробности относно точните си притеснения относно Спиърс, въпреки че

феновете на певицата на „Toxic“ изразиха загриженост през последните месеци на фона на поредица от хаотични видеоклипове в социалните медии, много от които показват Спиърс гола и танцуваща.

Мемоарите на Федерлайн предсти да бъдат издадени на 21 октомври.

Източник: PEOPLE    
