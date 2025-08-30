Свят

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

30 август 2025, 07:45
А мериканският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ.

(Във видеото: Зеленски иска гаранции за сигурност, Русия критикува)

Ермак направи това изявление пред журналисти, коментирайки резултатите от срещата си със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Ню Йорк.

"Смятам, че всички вече разбират, че единственият лидер, който може да принуди Русия да седне на масата за преговори, е президентът Тръмп. И днес беше важно да чуем от Уиткоф, че президентът Тръмп остава ангажиран с напредъка на този процес. Това е важно за него", каза Ермак.

Украинският представител отбеляза, че президентът на Украйна Володимир Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори. "Той е готов за предложения двустранен формат, който беше предложен от Путин, когато след срещата на върха с европейските лидери президентът Тръмп му се обади (на Путин – бел. Укринформ) и той се съгласи с този формат", отбеляза Ермак.

Ермак посочи също, че няколко държави, сред които Катар, Саудитска Арабия, Швейцария, Турция и Италия, са изразили готовност да бъдат домакини на преговори в двустранен или тристранен формат. Необходима е обаче политическа воля, добави той.

Тръмп и Украйна: една ужасяваща параноя

"Определено ще има среща – двустранна или тристранна (с участието на Тръмп – бел. Укринформ)", каза той и добави: "И преговорите определено ще започнат в даден момент".

Ръководителят на канцеларията на украинския президент също така отбеляза, че позицията на Украйна, САЩ и Европейския съюз прави невъзможно Русия да продължава да заблуждава света. "Мирът трябва да бъде справедлив", посочи той и добави: "Никой не иска мир повече от нас, украинците".

Както вече съобщи Укринформ, украинската министър-председателка Юлия Свириденко и Андрий Ермак са на посещение в Ню Йорк. Вчера Ермак проведе разговори с Уиткоф.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп Русия Украйна Мирни преговори Андрий Ермак Володимир Зеленски САЩ Политическа воля Международно посредничество Формат на преговори
