Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

П овечето хотели в Банско са заети наполовина за новогодишните празници още от началото на октомври. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите в сравнение с миналата година и предлагат специални оферти за по-ранно записване, предава Pariteni.bg .

Един от хотелите в Банско вече е резервиран наполовина за предстоящите новогодишни празници. Тридневен All Inclusive пакет за двама тук струва над 2800 лева.

"Ранните записвания са атрактивен вариант на резервация, тъй като до определени дати имаме отстъпки с до 30%, което е определено голямо предимство и голям бонус за крайния потребител", коментира Димитър Колев, мениджър на 4-звезден хотел в Банско пред БНТ.

Източник: /Istock

Най-много са туристите от Румъния. На българите им е скъпо, въпреки намаленията.

В традиционните за региона механи кувертите тази година варират от 150 до 200 лева.

Юлия Попова, управител на механа в Банско: "В тази цена ще са включени и напитки, така че да предразположим гостите да си прекарат една хубава Нова година със съпътстващите програми и фолклорни изпълнения."

Ръст на резервациите за празниците отчитат и туроператорите. Най-предпочитани дестинации са Северна Македония, Турция, Сърбия и Гърция.

Здравка Чимева, туроператор: "Има много добри оферти. Кухнята им е добра, обслужването им е перфектно. Започват от 200- 250-600 лева, зависи от категорията на хотела, като в тази цена се включва и транспортът."

На пазара има и по-екзотични предложения.

"Не всеки може да си го позволи. Могат да стигнат и до 5600 лева, имаме такива за Виетнам и Камбоджа. Зависи от това къде желаят да пътуват, за колко време и къде", обясни тя.

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано.