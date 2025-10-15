България

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

15 октомври 2025, 11:21
Г лавна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност” и Областната Дирекция на МВР в  Хасково влязоха във вторник на проверка в „Пътна полиция” - Хасково. Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения. 

Oт полицията съобщиха, че има задържани за неправомерни действия във връзка с регистрацията на моторни превозни средства. 

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Темата коментираха в ефира на NOVA доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР, Емил Панчев, председател на СБА, и адвокат Борис Малинов.

„Гледах репортажите. Бившият началник на КАТ обясни, че тази схема не е отсега. Имаше преди години практика за пренабити номера на рами, но когато е незаконно се плащат пари, а това значи корупция. Смятах, че това отдавна е отминало, но явно още има такава схема”, заяви председателят на СБА Емил Панчев.

„Доколкото четох властите казват, че този човек е регистрирал чрез посредник автомобили. Такава организация в пунктовете на КАТ отдавна трябваше да бъде закрита. Във всички нормални държави не е нормално да ходите в КАТ, да висите по половин ден, за да си смените талона или регистрационните номера, а отивате в първия магазин купувате номер, слагате на автомобила, автоматично той се връзва към шофьорската ви книжка и въпросът е приключен. Не е нужно всяка продажба или внос на кола да минава през някакъв чичо с фенерче, който да решава дали автомобилът е законен, или не. Това е абсурд. И понеже системата е абсурдна, там възникват и корупционни схеми. А тези схеми не са от вчера”, заяви бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

По думите му „спорен” автомобил е проблемен термин.

„Най-често става дума за нестандартни номера на двигателя. Но в новите автомобили отдавна няма номер на двигателя. Тоест, такъв автомобил трябва да е на поне 10–15 години. Не е ли по-лесно да се спрат кражбите на коли, вместо да проверяваме номерата в „кошовете” на автомобилите”, коментира доц. Иванов.

И подчерта, че задържаните при акцията в Хасково не са полицаи.

„С уговорката, че все още нямаме достатъчно подробни данни – например колко души са замесени, кои са служители и кои не – наказанието за подкуп варира между 3 и 10 години. Ако застрахователен агент е съучастник или участник в нещо като група, също може да носи висока наказателна отговорност. Ако е просто посредник, наказанието остава на 3 години”, обясни адвокат Борис Малинов.

„Важно е да се изясни какво значи проблемен автомобил. Ако се дават едни пари, за да стане една услуга по-бързо, имаме класически вариант на подкуп. Ако регистрацията на тези автомобили представлява някакъв тип престъпление, наказуемостта преминава бариерата от 10 години”, обясни адвокат Малинов.

„Ако няма събрани доказателства за престъпна дейност преди това, може и да не се стигне до наказателна отговорност за лицата, задържани при акцията", добави още той.

Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Според информацията наблюдението над недобросъвестните служители е започнало преди няколко месеца.

Източник: NOVA    
акция хасково автомобили регистрация
