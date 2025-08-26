Свят

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Трегубов: Да, те са навлезли и в момента се водят боеве

26 август 2025, 18:59
Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област
Източник: EPA/БГНЕС

У крайна призна, че руската армия е навлязла в Днипропетровска област - централен административен район, който досега беше пощаден от тежки сражения.

„Да, те са навлезли и в момента се водят боеве,“ заяви пред АФП Виктор Трегубов, говорител на украинската Оперативно-стратегическата група „Днипро“.

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Украинската армия обаче отрече твърденията на Русия, че е успяла напълно да превземе населените места Запорижке и Новогеоргиивка.

„На границата на Донецка и Днипропетовска област Отбранителните сили на Украйна спират настъплението на руските нашественици и продължават да контролират село Запорожике, въпреки всички усилия на врага, който се опитва да завземе това селище“, заявяват от украинската армия.

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

Активни враждебни действия има и край село Новогеоргиивка, добавят оттам.

„Информацията за окупацията от страна на руснаците и на двете селища не е вярна“, твърдят украинските военни.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна




