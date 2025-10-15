Свят

70% от хората, които имат преживяване близо до смъртта, правят тази промяна

Разводите, самотата и изолацията се срещат в само една пета от анкетираните

15 октомври 2025, 10:21
70% от хората, които имат преживяване близо до смъртта, правят тази промяна
Източник: iStock

Т е бяха на прага на смъртта и отвориха прозорец към изцяло нов свят. Около 15% от тежко болните пациенти съобщават, че са преживели близко до смъртта изживяване (NDE), което може да включва силно усещане за излизане от тялото, среща с починал близък,ярка светлина, бърз преглед на важните моменти от живота им или дълбоко чувство за мир, ,предаде New York Post.

За да разберат как хората се справят с NDE, изследователи от Университета на Вирджиния анкетираха 167 души, които твърдят, че са имали такова изживяване. Един основен механизъм за справяне се открои сред останалите – почти 70% от участниците съобщиха за промяна в религиозните или духовните си убеждения и страха си от смъртта след преживяното NDE.

„Моето NDE беше значително“, написа един участник в анкетата. „Знам, че никога няма да бъда същият човек, така че ежедневната рефлексия и вътрешна работа са ми необходими.“

Други използваха преживяването, за да преоценят личните си взаимоотношения, като над 20% съобщиха за разводи или раздели, а още повече преминаха през предизвикателства или разпад на връзките си. Изолацията и самотата бяха повтарящи се теми сред хората, преживели NDE. Един от участниците в анкетата нарече своето NDE „меч с две остриета“ – изключително трансформиращо преживяване, което запазил за себе си от страх да не бъде осъден.

"Не го пожелавам на никого": Свещеник получи инфаркт и отиде в ада

Изследователите установиха, че 64% от участниците са потърсили помощ от специалисти по психично здраве, духовни съветници или онлайн общности, като 78% от тях намерили подкрепата за полезна. Колкото по-интензивно било NDE, толкова по-вероятно било пациентът да потърси помощ. Проблемът е, че мнозина имали трудности да намерят подходяща подкрепа – една църква казала на участник: „Тук не се занимаваме с това“ – и изпитвали затруднения да обсъждат преживяването си, дори когато получели помощ.

След 6 минути в клинична смърт – мъж дава утеха на всички

„След няколко опита честно казано не почувствах, че някой е достатъчно дълбок, за да се справи с това... всички отговори бяха шаблонни и без вдъхновение; много разочароващо“, написа един участник. Друг отбеляза: „Имах чувството, че хората около мен не разбират мащаба на това, през което преминах, затова не мислех, че на другите ще им пука.“

Изследването беше публикувано в списанието „Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice“. Изследователите от UVA се надяват, че тяхната работа може да проправи пътя към по-добра грижа за хората, преживели NDE.

„Изследванията за това как да се подкрепят тези пациенти и техните специфични нужди все още са ограничени“, каза Мариета Пехливанова от Отдела по психиатрия и невронауки на UVA Health. „Надяваме се да започнем да запълваме тази празнина и да вдъхновим други изследователи, особено клиницисти, да отделят време и грижа в проучването на тези въпроси.“

Източник: New York Post    
Близко до смъртта изживявания Духовни убеждения Промени в живота Психологическа подкрепа Лични взаимоотношения Научни изследвания Съзнание Страх от смъртта Изолация Механизми за справяне
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл, изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

България Преди 6 минути

Той е действал в съучастие с малолетно момче

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

България Преди 9 минути

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

<p>Животът с нарцисизъм: &bdquo;Има голяма стигма, че всички нарцисисти са <span style="color:#ff0000;">насилници</span>&ldquo;</p>

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

Свят Преди 40 минути

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.

Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Любопитно Преди 47 минути

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Любопитно Преди 54 минути

„И двамата имат нужда от тласък, и тази връзка може да се окаже взаимноизгодна“, твърди вътрешен източник

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

България Преди 1 час

Идеята предизвика широк дебат

Президентът на Беларус Александър Лукашенко

Лукашенко с шокиращо предупреждение: „Томахоук“ ще предизвикат ядрена война

Свят Преди 1 час

Русия е разположила тактически ядрени оръжия в съседната си страна Беларус и през септември двете страни проведоха съвместно военно учение за тяхното изстрелване

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

Свят Преди 1 час

Растящите нападения с дронове провокират дебат за националните правила, които според някои ограничават висшия военен командир на Алианса

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Кейт и Уилям се местят в новия си „постоянен дом“ до дни

Любопитно Преди 1 час

Принцът и принцесата на Уелс и трите им деца са избрали осемстайната Forest Lodge за свой нов дом

<p>Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години</p>

"Никога не е късно да постъпиш правилно": Германка, откраднала 2 400-годишна древногръцка реликва, я връща след 50 години

Свят Преди 1 час

"Това е особено трогателен момент", заяви генералният секретар на културата Георгиос Дидаскалос

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Как ЕС да спечели доверието на младите?

Свят Преди 1 час

Цели 51% от младите хора в Европа не смятат, че ЕС работи така, както би трябвало

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

България Преди 1 час

Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 2 часа

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал</p>

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Свят Преди 2 часа

Френският президент прави отчаян опит да спаси крехкото си ново правителство

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

Свят Преди 2 часа

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Свят Преди 2 часа

Общо 409 семейства с 601 деца са били инструктирани да напуснат 27 населени места

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Това ли е новата жена, покорила сърцето на Кийт Ърбън?

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни (СНИМКИ)

Edna.bg

Кои са най-скъпите футболисти, родени след 1 януари 2008 година?

Gong.bg

Легенда скочи на Ман Юнайтед заради Хойлунд

Gong.bg

Агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение в Разлог

Nova.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg