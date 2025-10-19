Русия губи войници за минимални териториални печалби

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

С поред документ, публикуван на 6 октомври и предоставен на Politico от украинска разузнавателна служба, Русия е загубила 281 550 войници в първите осем месеца на 2025 г.

Документът, съдържащ предполагаемо изтекли руски данни, показва:

86 744 убити

33 966 изчезнали безследно

158 529 ранени

2 311 пленени

Руски медии като Mediazona изразиха съмнения относно някои числа, но международни анализи и данни от групи като Frontelligence Insight сочат, че цифрите са в голяма степен точни и съответстват на собствени оценки.

Russia bleeds troops for microscopic frontline gains

Висока смъртност сред ранените

Докладът на украинското военно разузнаване "Искам да живея", насочен към руски войници, готови да се предадат, показва съотношение 1,3 ранени на един убит.

За сравнение, в други войни това съотношение е приблизително 3:1, което показва, че Русия не осигурява ефективна евакуация и лечение на ранените.

Общо, според украинския Генерален щаб, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., Русия е загубила над 1 милион убити, ранени и изчезнали войници, като средно губи около 1 000 души на ден.

Украйна отчита по-ниски загуби, тъй като основно е на отбранителна позиция и полага усилия за лечение и спасяване на ранени. Президентът Володимир Зеленски посочва, че загубите на Русия са три пъти по-големи от украинските.

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Малки тактически печалби

Русия продължава да напредва на няколко фронта, но за цената на огромни загуби. Според ген. Олександър Сирски, фронтовата линия се е разширила с около 200 км, а на други 2 400 км няма активни боеве, но все пак войниците трябва да са на позиция.

Украйна засилва мобилизацията чрез реклами по улиците, медиите и дори директни съобщения на мобилните телефони. Русия също изпитва трудности, някои региони предлагат бонуси до 2,5 милиона рубли (€26 000), но информацията за високата смъртност и лошите условия спира много кандидати.

Институтът за изследване на войната (ISW) отчита, че Русия набира средно 31 600 войници на месец, но губи 35 193. Въпреки това Кремъл продължава да изпраща войници на фронта.

Наемници от чужбина

Руските усилия за наемници включват Африка и Близкия изток. Между 2023 и 2024 г. 394 души от тези региони са се подписали за служба, а само за първата половина на 2025 г. - 651 души, почти двойно увеличение.

Войниците често идват от бедни страни с обещания за висок доход и "небоеви" роли, които често се оказват фалшиви.

Загубите на Русия и Украйна надхвърлиха милион души

Смърт на фронта

Войниците, изпратени в Украйна, са изправени пред смъртоносни условия:

Украински дронове ловят отделни войници

Артилерия и ракети унищожават линии за снабдяване

Използването на бронетехника е рисковано

"Месни вълни" от нападения водят до огромни загуби

Според Frontelligence Insight, през юни 2025 г. Русия е губила около 8 400 - 10 500 войници на месец, убити в бой.